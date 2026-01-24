Ödemiş'te Traktör Devrildi: 1 Ölü

İzmir'in Ödemiş ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Emirli Mahallesi yönüne ilerleyen Kazım Karagöz (52) idaresindeki 45 TZ 180 plakalı traktör, Ören mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, traktörün altında kalan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
