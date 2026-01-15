ODES Kapsamında Miraç Kandili Etkinliği

Havza Sosyal Hizmet Merkezi sorumluluk alanında yaşayan Okul Destek Projesi (ODES) kapsamındaki çocuklara yönelik Miraç Kandili dolayısıyla program gerçekleştirildi.

Havza Sosyal Hizmet Merkezi, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü iş birliğinde Diyanet Gençlik Merkezinde Miraç Kandili dolayısıyla ODES kapsamında destek verilen çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi.

Diyanet Gençlik Merkezi görevlilerince değerler eğitimi kapsamında bilgi verilen çocuklar için daha sonra ilgi alanlarına yönelik sosyal aktiviteler gerçekleştirildi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından öğrencilere yönelik ağız ve diş sağlığı eğitimi de verildi.

Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Sezen Necla Mutlu Güvendi, ODES kapsamında destek alan çocukların sadece maddi destekler ile değil, sosyal, akademik, kültürel ve manevi gelişimlerini de destekleyerek yanlarında olduklarını dile getirerek, "Gerçekleştirilen faaliyetlerle çocukların hem manevi hem de sağlık ve sosyal gelişimlerine katkı sunulmasını amaçladık. Çalışmalarda bizlere destek olan tüm kurumlarımıza teşekkür ederim." dedi.