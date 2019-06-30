Son Dakika Haberleri: Odunpazarı'nda sokaklar yenileniyor
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Odunpazarı'nda sokaklar yenileniyor

1 saat önce

Odunpazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde çalışmalarına devam ediyor.

Odunpazarı'nda sokaklar yenileniyor, System.String[]
Odunpazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, son olarak Gökmeydan, Orhangazi, Karapınar, 75. Yıl ve Alanönü Mahallesi'nde kilittaşı çalışması yaptı.

Odunpazarı Belediyesi merkez mahalleler ve kırsal mahallelerde üst yapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında ekipler, Gökmeydan Mahallesi Dönence Sokak, Orhangazi Mahallesi Hedef Sokak, Karapınar Mahallesi Kartopu Caddesi, 75. Yıl Mahallesi Ümit Yaşar Oğuzcan ve Cemal Reşitbey Sokakta kilittaş çalışması yaptı. Alanönü Mahallesi'nde çalışmalarına devam eden ekiplerin; Hilal, Gayret ve Esengöl Sokakta çalışmaları sona erdi.

Odunpazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri, ilçe genelinde belirlenen takvime göre kilittaş çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 02:03 Kaynak: İHA
Orhangazi, Gökmeydan, Fen İşleri Müdürlüğü, Odunpazarı Belediyesi, Yaşam
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