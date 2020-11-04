OECD'de yıllık enflasyon Eylül'de yüzde 1.3 ile değişmedi

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) genelinde yıllık enflasyon Eylül'de yüzde 1.3 ile değişmedi.

OECD'den yapılan açıklamaya göre, enerji fiyatları Eylül'de eksi yüzde 6.5 ile düşmeye devam etse de, Ağustos'taki eksi yüzde 7.0 düzeyin gerisinde kalırken, gıda fiyatlarındaki artış, Ağustos'taki yüzde 3.8'den yüzde 3.6'ya geriledi.