Off-road ekipleri vatandaşlara yardıma koştu - Son Dakika

Sinop'ta off-road ekipleri afetzedelerin yardımına koştu.

Sinop'un Ayancık ve Türkeli ilçelerinde meydana gelen selde evler ve köprüler yıkıldı, yollar ulaşıma kapandı. Selin ilk anında çok sayıda köye karadan ulaşım sağlanamadı. Helikopterle tahliye ve yardımlar yapıldı. Sinop Offroad Motorsporları Kulübü, Ayancık Offroad Kulübü, Trabzon Offroad Kulübü ve Çotanak Offroad Kulübü ekipleri de zorlu koşullarda vatandaşlara yardıma koştu. Helikopterin inebileceği noktalara gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri taşındı. - SİNOP