Ofspor: 2-3

82'nci dakikada Barış'ın sol kanattan ortasında Buğrahan kafayı vurdu, top kaleci Fatih'in müdahalesine rağmen ağlara gitti: 2-3.

65'inci dakikada Ofspor beraberliği sağladı. Ufuk'un sol kanattan ortasında altı pas üzerinde topla buluşan Mustafa düzgün vuruşla ağları havalandırdı: 2-2.

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