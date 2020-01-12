Ofspor A.Ş.: 1-1 - Son Dakika
Son Dakika Spor Ofspor A.Ş.: 1-1 - Son Dakika Spor

Ofspor A.Ş.: 1-1

6 saat önce

STAT: İlçeHAKEMLER: Alper Akarsu (xx), Caner Kurt (xx), Buğra Can Semercioğlu (xx)ERBAASPOR: Taylan (xx), Barış (xx), Bilal (xx) (Dk. 88 Yağız ), Ömer (xx), İsmail (xx) (Dk. 77 Oğuzhan ), Fırat (xx), Berat (xx), Mehmet (xx), Rıdvan (xx), Mehmet Tolunay Gül (xx), Hüseyin Fıstıkçı (xx) (Dk.

Ofspor A.Ş.: 1-1, System.String[]

STAT: İlçe

HAKEMLER:   Alper Akarsu (xx), Caner Kurt (xx), Buğra Can Semercioğlu (xx)

ERBAASPOR: Taylan (xx), Barış (xx), Bilal (xx) (Dk. 88 Yağız ), Ömer (xx), İsmail (xx) (Dk. 77 Oğuzhan ), Fırat (xx), Berat (xx), Mehmet (xx), Rıdvan (xx), Mehmet Tolunay Gül (xx), Hüseyin Fıstıkçı (xx) (Dk. 81 Ali)

OFSPOR A.Ş.: Sercan (xx), Fikret (xx), Muhammed (xx), Buğrahan (xx), Ziya (xx), Sabit (xx) (Dk. 90 Okay), Bülent (xx) (Dk. 81Talha), Yavuzhan (xx), Mustafa (xx), Mert (xx) (Dk. 68 Ertuğrul x), Barış Çiçek (xx)

GOLLER:  Dk. 45+1 Sabit (Ofspor A.Ş.) - Dk. 49 Barış (Erbaaspor)

SARI KART: Fırat (Erbaaspor)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Erbaaspor sahasında konuk ettiği Ofspor A.Ş. ile 1-1 berabere kaldı.

45+1'inci dakikada gelişen Ofspor A.Ş. atağında ceza sahası içinde topla buluşan Sabit'in şutu kaleci Taylan'dan sekti. Seken topla bir kez daha buluşan Sabit'in şutu ağlarla buluştu. 0-1

49'uncu dakikada gelişen Erbaaspor atağında ceza sahası dışında Bilal'in pasıyla buluşan Barış'ın sert şutu filelerle buluştu.1-1

Karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi.


Tolunay Kafkas, Ofspor, Fırat, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 03:35 Kaynak: DHA
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