Üye Girişi
Son dakika 3. sayfa: Oğlunu öldürüp su kuyusuna gömen baba, üvey anne ve diğer oğluna müebbet hapis - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Oğlunu öldürüp su kuyusuna gömen baba, üvey anne ve diğer oğluna müebbet hapis

09.12.2021 14:15

Son dakika haberler... Oğlunu öldürüp su kuyusuna gömen baba, üvey anne ve diğer oğluna müebbet hapis Zonguldak'ta Aydın Zengin'i av tüfeği ile 3 el ateş ederek öldürdükten sonra define için kazdığı kuyuya gömen babası Sait Zengin, ağabeyi Aykut Zengin ve üvey annesi Ümmiye Zengin'in davasına karar çıktı.

Oğlunu öldürüp su kuyusuna gömen baba, üvey anne ve diğer oğluna müebbet hapis

ZONGULDAK - Zonguldak'ta Aydın Zengin'i av tüfeği ile 3 el ateş ederek öldürdükten sonra define için kazdığı kuyuya gömen babası Sait Zengin, ağabeyi Aykut Zengin ve üvey annesi Ümmiye Zengin'in davasına karar çıktı. Baba Sait Zengin, ağabeyi Aykut Zengin ve üvey annesi Ümmiye Zengin ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı.

Zonguldak Merkez İlçeye bağlı Beycuma Beldesi Karadere Köyü Mudaroğlu Mahallesi'nde 20 Aralık'ta kayıp olan oğlu Aydın Zengin'i av tüfeği ile 3 el ateş ederek öldürdükten sonra define için kazdığı kuyuya gömdüğü iddiasıyla gözaltına alınan baba Sait Z. ve cinayete yardım ettikleri değerlendirilen diğer oğlu Aykut .Z., eşi Ümiye Z. adliyeye sevk edilerek çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın Zengin'i öldürülmesi ile ilgili Sait Zengin, Aykut Zengin ve Ümmiye Zengin hakkında 'yakın akrabayı kasten öldürme' ve 'azmettirme' suçlarından dava açıldı. Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu sanıklar Sait Zengin, Aykut Zengin ve Ümmiye Zengin SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile davaya katıldı.

Duruşmada ifade veren sanıklardan baba Sait Zengin, "Bir baba evladını öldüremez. En sevdiğim oğlumdu. Ben bir şey yapmadım. Karıncayı dahi incitmedim diyerek ağladı. Duruşmada son sözü sorulan Aykut Zengin ise o dönem ben Manisa'daydım. Allah çarpsın bu olayların alakam varsa Allah beni kör etsin buradan çıkmayı nasip etmesin" dedi. Mahkeme heyeti, sanıklardan Sait Zengin ve oğlu Aykut Zengin'e, cinayeti tasarlayarak işledikleri kanaatine vararak müebbet hapis cezasına çarptırırken diğer sanık üvey anne Ümmiye Zengin'e de cinayeti azmettirdiği gerekçesiyle, 'ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Son dakika 3. sayfa: Oğlunu öldürüp su kuyusuna gömen baba, üvey anne ve diğer oğluna müebbet hapis
Son dakika 3. sayfa: Oğlunu öldürüp su kuyusuna gömen baba, üvey anne ve diğer oğluna müebbet hapis
Son dakika 3. sayfa: Oğlunu öldürüp su kuyusuna gömen baba, üvey anne ve diğer oğluna müebbet hapis
Son dakika 3. sayfa: Oğlunu öldürüp su kuyusuna gömen baba, üvey anne ve diğer oğluna müebbet hapis
Son dakika 3. sayfa: Oğlunu öldürüp su kuyusuna gömen baba, üvey anne ve diğer oğluna müebbet hapis
Son dakika 3. sayfa: Oğlunu öldürüp su kuyusuna gömen baba, üvey anne ve diğer oğluna müebbet hapis

Av Tüfeği, Zonguldak, Define, Aydın, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Oğlunu öldürüp su kuyusuna gömen baba, üvey anne ve diğer oğluna müebbet hapis - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Karısı kaçan asker, canlı yayında 15:28 Karısı kaçan asker, canlı yayında "Geri dön" diyerek ağladı
Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor 15:17 Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor Misafir dizisi bu akşam final yapıyor 15:15 Misafir dizisi bu akşam final yapıyor Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu 14:51 Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda bugün: İlyas, yengesinin katili olan Alfeo'dan intikam alabilecek mi? 14:38 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda bugün: İlyas, yengesinin katili olan Alfeo'dan intikam alabilecek mi? Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım 14:25 Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı 12:20 Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım 12:03 Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım

Son Dakika Haberleri
15:29 Asgari ücret sosyal medyanın gündeminde: 300 lira zam tuvalet kağıdına gidecek
15:27 Karısı kaçan asker, canlı yayında "Geri dön" diyerek ağladı
15:16 Son Dakika: Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 3 askerimiz şehit oldu
15:15 Misafir dizisi bu akşam final yapıyor
15:13 Bu ayrılık duygulandırdı! Sergen Yalçın'ın tesisteki son fotoğrafı taraftarın yüreğine dokundu
15:09 Sağlık Bakanlığından 6 maddelik MHRS genelgesi! "5 dakikada bir muayene yapılıyor" iddialarına dikkat çekildi
14:59 Kemal Kılıçdaroğlu: Şanlıurfa'dan sadece 1 milletvekili çıkarmak bizim ayıbımız
14:51 Yoksa vampir efsanesi gerçek mi? Hepimiz vampir adayı mıyız?
14:51 Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu
14:49 Camdaki Kız'da bugün: Nalan, olayın iç yüzünü araştırıyor
Asgari ücret sosyal medyanın gündeminde: 300 lira zam tuvalet kağıdına gidecek Asgari ücret sosyal medyanın gündeminde: 300 lira zam tuvalet kağıdına gidecek         
15:29
Son Dakika: Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 3 askerimiz şehit oldu Son Dakika: Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 3 askerimiz şehit oldu         
15:17
Hasta bakıcı, huzurevi sakini 80 yaşındaki adamı evlilik vaadiyle kandırdı! Şimdi 10 yıl hapsi isteniyor Hasta bakıcı, huzurevi sakini 80 yaşındaki adamı evlilik vaadiyle kandırdı! Şimdi 10 yıl hapsi isteniyor         
15:15
Sağlık Bakanlığından 6 maddelik MHRS genelgesi! "5 dakikada bir muayene yapılıyor" iddialarına dikkat çekildi Sağlık Bakanlığından 6 maddelik MHRS genelgesi! "5 dakikada bir muayene yapılıyor" iddialarına dikkat çekildi         
15:10
İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı         
14:39
Hırsızlığın bu kadarı görülmedi! Engelli taklidi yapıp akülü sandalyeyi çaldı Hırsızlığın bu kadarı görülmedi! Engelli taklidi yapıp akülü sandalyeyi çaldı         
14:29
Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı         
14:24
Yeni Zelanda'dan bağımlılığa savaş ! 2008'den sonra doğanların sigara içmesi yasaklandı Yeni Zelanda'dan bağımlılığa savaş ! 2008'den sonra doğanların sigara içmesi yasaklandı         
12:15
Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı! Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı!         
11:39
Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı         
11:11
Dünyaca ünlü oyuncak şirketi Lego, Vietnam'da 1 milyar dolarlık fabrika kuracak Dünyaca ünlü oyuncak şirketi Lego, Vietnam'da 1 milyar dolarlık fabrika kuracak         
10:44
Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken el hareketi hakkında ilk açıklama: Ellerime değil sözlerime baksınlar Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken el hareketi hakkında ilk açıklama: Ellerime değil sözlerime baksınlar         
09:54
Sadakatsiz'de Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı Sadakatsiz'de Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı         
09:54
Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı         
08:34
Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti         
08:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2021 15:35:16. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Oğlunu öldürüp su kuyusuna gömen baba, üvey anne ve diğer oğluna müebbet hapis - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement