Oğlunu tüfekle öldüren baba hakim karşısında - Son Dakika

Oğlunu tüfekle öldüren baba hakim karşısında

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde oğlunu tüfekle öldüren baba ilk kez hakim karşısına çıktı.

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde oğlunu tüfekle öldüren baba ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık, "Amacım korkutmaktı pişmanım" derken, sanığın kızı ise, "Ben ambulansı aradığımda babam, beni taklit ederek, dalga geçiyordu" dedi.

Sakarya'daki patlamaya ilişkin havai fişek fabrikasının 2 sahibinden biri tutuklandı
Kuzeni tarafından sigara içirmeye çalıştırılan çocuk ve ailesi hakkında koruma tedbiri alındı
Survivor 2020'nin favorilerinden Sercan Yıldırım, adaya veda etti


Olay, geçen yılın Aralık ayında, Yeniçağa ilçesine bağlı Yamanlar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Ç. ile oğlu Rıza Ç. arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Ömer Ç., kavga sırasında evde bulunan av tüfeğiyle oğluna ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Rıza Ç. olay yerinde yaşamını yitirdi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Ömer Ç. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ömer Ç.'nin Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçundan yargılanmasına bugün başlandı. Duruşmaya Ömer Ç. ile eşi Kadriye Ç., kızı Deniz Ç. ve taraf avukatları katıldı.


"Amacım korkutmaktı pişmanım"


Ömer Ç. savunmasında, oğlunun kendisine küfredip saldırdığını iddia ederek, "Ben eve gelmeden önce biraz alkol almıştım. Eve gelince de oğlum bana saldırdı. Daha sonra beni yere yatırdı. Ben de o an sinir harbi ile av tüfeğini elime aldım. Amacım korkutmaktı. İlk kurşunu da boşa sıktım. Daha sonra oğlum üzerime gelince ikinci kurşunu da rastgele sıktım. Göğsünden vurulduğunu gördüğüm an 112'yi aradım. Pişmanım" dedi.


"Kapıyı araladı ve oğluma ateş etti"


Mahkemede tanık olarak ifade veren Ömer Ç.'nin eşi Kadriye Ç., "Eşim eve gelince oğlum ona tepki göstererek, 'Baba sen neden içiyorsun? Çoluğun çocuğun var. Biz utanıyoruz. Sen bizden utanmıyor musun?' dedi. Sonra eşim yerinden kalktı ve gitti. Ben ilk başta sigara içmeye gitti sandım. Daha sonra elinde tüfekle geldi. Kapıyı araladı ve oğluma ateş etti. Oğlum göğsünden vurulunca yere yığıldı. Kızım, kapının yanındaydı ve ikinci kere ateş etmesin diye kapıyı kapattı. Tam o sırada eşim bir kez daha ateş etti. O da kızımın kapıyı ittirmesiyle birlikte duvara çarptı. Daha sonra kızım 112'yi aradı. Ambulans geldiği sırada Rıza hayatını kaybetmişti" şeklinde konuştu.


"Ben ambulansı ararken babam beni taklit ederek dalga geçiyordu"


Ömer Ç.'nin kızı Deniz Ç. De, "Babam, Rıza'nın boynuna sarılmaya çalıştı. Rıza onu ittirdi ve babam yere düştü. Daha sonra yerden kalkıp yine boğazına sarıldı. Rıza 'Babamsın sana vurmak istemiyorum' dedi. O sırada babam yukarı kata çıkıp av tüfeğini aldı. Kapıyı araladı ve Rıza'ya ateş etti. Ben ikinci kere ateş etmesin, diye kapıyı kapattım. O anda bir kez daha ateş etti ve kurşunlar duvara isabet etti. Kardeşim yere yığıldı ve ben hemen etrafımdaki bezlerde onun göğsüne bastırdım. O sırada ambulansı aradım. Ben ambulansı aradığımda babam, beni taklit ederek, dalga geçiyordu. Babamdan şikayetçiyim, inşallah ceza alır" ifadelerini kullandı.


Mahkeme heyeti, duruşmayı ertelerken, sanığın k tutukluluk halinin devamına karar verdi. - BOLU

Yeniçağa, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 18:33 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Oğlunu tüfekle öldüren baba hakim karşısında - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

15:11 Ecem Erkek, Altın Kelebek'te ödül aldıktan sonra kimin mezarına gitti? 13:28 Fatih Altaylı'dan çarpıcı iddia: Yabancı sınırı getirilirse, üç büyükler bir süre sonra küme düşer 12:41 TESK'ten elektrik faturalarında indirim talebi: Vatandaş ve esnaf sevindirilmeli 10:53 Nihat Özdemir: Kalan dört maçı ve Türkiye Kupası finalini seyircili oynatamayacağız 10:48 Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi 10:13 Koronavirüs önlemlerini hiçe sayıp boğazda parti veren kadınlı erkekli gruba 154 bin lira ceza 10:01 Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Mensah için bir tek Beşiktaş'la görüştük 09:57 Fuhuş şebekesi, polise yakalanmamak için "makarna" gibi şifreli kelimeler kullanmış 09:36 İstanbul'un göbeğinde bir kadının sevgilisi tarafından silahla yaralandığı anlar kamerada 09:05 Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Silviu Lung'a fahri hemşehrilik teklif etti 08:43 Cenazeye gittikleri araç kaza yaptı, karı-koca hayatını kaybetti 08:32 Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor 08:05 Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti 07:24 Ünlü anketçinin çalışmasına göre, Türkiye'deki en büyük sorun ekonomi; çözüm AK Parti 05:09 Çocuklar "İnşaatta cansız beden gördük" deyince mahalleli sokağa döküldü
Sakarya'daki patlamaya ilişkin havai fişek fabrikasının 2 sahibinden biri tutuklandı
00:45
Rusya ve Çin, Suriye'ye insani yardım gönderen mekanizmanın yenilenmesini veto etti
00:01
İran koronavirüs salgınında ikinci dalgayı yaşadığını kabul etti
23:49
Başakşehir'in ilk golü sonrası yöneticiler tribünde birbirine girdi
23:14
Meteoroloji, 12 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
22:25
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
21:18
Son Dakika: İstanbul'un ardından 5 ilimizde daha asker uğurlama törenlerine yasak geldi
20:28
Gençlerbirliği kalecisi Nordfeldt, Fenerbahçe maçı öncesinde ısınırken sakatlandı
18:13
"Keşke G.Saray'da futbolu bıraksaydım" diyen Sneijder, gelecek için iddialı: Bana görev vermek isteyecekler
16:16
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu
16:03
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2020 01:02:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Oğlunu tüfekle öldüren baba hakim karşısında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]