Oğlunun eğitim gördüğü rehabilitasyon merkezinin sahibini öldürdü, intihar etti (3) - Son Dakika

KARISINI DA POMPALI TÜFEKLE VURDUĞU ORTAYA ÇIKTI, SEBEBİ KISKANÇLIK
Bursa'da, düzenlediği silahlı saldırıda rehabilitasyon merkezi sahibi Enes Malik Güloğlu'nu öldürüp, 2 kişiyi de yaralayan Ramazan Arı'nın intihar etmeden önce Osmangazi ilçesindeki evine giderek, eşi Gülsüm Arı'yı (28) da karnından pompalı tüfekle vurarak ağır şekilde yaraladığı ortaya çıktı. Gülsüm Arı'nın hastanede tedaviye alındığı öğrenildi.
Öte yandan Ramazan Arı'nın elinde pompalı tüfekle çekilmiş fotoğraflarını iki yıl önce sosyal medya heabında paylaştığı görüldü.
Müslim SARIYAR-İSTANBUL,