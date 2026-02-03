Öğrenci Servisi ve Otomobil Çarpıştı

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde öğrenci servisi ile otomobilin çarpıştığı kaza anı araç kamerasınca kaydedildi.
Dereköy Mahallesi yakınlarda dün H.Ö'nün kullandığı 61 AIF 075 plakalı öğrenci servisi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Y.K. yönetimindeki 34 GAZ 805 plakalı otomobile çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Servisteki öğrencilerden 3'ünün tedbir amacıyla hastanede kontrolden geçirildiği öğrenildi.
Kaza anı ise otomobildeki araç kamerasınca kaydedildi.
