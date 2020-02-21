Öğrenci servisleri çarpıştı: 21 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğrenci servisleri çarpıştı: 21 yaralı - Son Dakika

Öğrenci servisleri çarpıştı: 21 yaralı

20 dakika önce

OSMANİYE'nin Bahçe ilçesinde öğrenci servislerinin çarpışması sonucu 19'u lise öğrencisi 21 kişi yaralandı.

Öğrenci servisleri çarpıştı: 21 yaralı, System.String[]

OSMANİYE'nin Bahçe ilçesinde öğrenci servislerinin çarpışması sonucu 19'u lise öğrencisi 21 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde İstiklal Mahallesi Akpak Dede Camii önünde meydana geldi. Bahçe Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Ö.C. idaresindeki 80 AAB 225 plakalı öğrenci servisi ile O.K. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen Gevher Nesibe Sağlık Meslek Lisesi öğrenci servisi çarpıştı.

Kazada, servis araçlarındaki 19'u lise öğrencisi ile 2 şoför yaralandı. Yaralılardan 7'si ambulanslarla Osmaniye'de özel bir hastanede, 14'u ise Bahçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların tamamı tedavilerin ardından taburcu edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Osmaniye, Bahçe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 07:01 Kaynak: DHA
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