Öğrenci yurdunda şiddet uygulayan görevli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Öğrenci yurdunda şiddet uygulayan görevli adliyeye sevk edildi

25.03.2022 16:50
Öğrenci yurdunda şiddet uygulayan görevli adliyeye sevk edildi

Esenler'de özel erkek yurdunda öğrencilere şiddet uyguladığı görüntüleri ortaya çıkan görevli, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Esenler'de özel erkek yurdunda öğrencilere şiddet uyguladığı görüntüleri ortaya çıkan görevli, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Esenler'de özel bir erkek yurdunda görevli bir kişi, masanın etrafında toplanan öğrencileri dövdü. Görevli, azarladığı öğrencilerin kafalarına sert şekilde yumruklar attı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan dayakçı görevlinin polisteki sorgusu tamamlandı. Sorgusu tamamlanan zanlı A.E. (27), adliyeye sevk edildi. Öte yandan yapılan araştırmada olayın 17 Mart'ta gerçekleştiği ve yurt görevlilerinin 18 Mart'ta şahsın işine son verdikleri belirlendi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Çin, Tahıl Üretimini Desteklemek İçin Önlemler Alıyor Çin, Tahıl Üretimini Desteklemek İçin Önlemler Alıyor Çin'in Sanjiangyuan Ulusal Parkı'nda Ak Dudaklı Geyik Sürüsü Görüldü Çin'in Sanjiangyuan Ulusal Parkı'nda Ak Dudaklı Geyik Sürüsü Görüldü

Esenler, Mart, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Öğrenci yurdunda şiddet uygulayan görevli adliyeye sevk edildi - Son Dakika


Son Dakika
17:02 Son Dakika: ABD Başkanı Biden'la görüşmek için yola çıkmıştı! Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın olduğu uçak Varşova'ya dönerek acil iniş yaptı
17:00 Volkan Demirel'den şaşırtan açıklama: Benim zamanımda sosyal medya olsa oynamazdım
16:47 Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'daki operasyonun birinci etabı tamamlandı
16:36 AK Partili Şamil Tayyar'ın Bekir Pakdemirli'ye tepkisi dinmiyor!
16:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e, "Barış için atılacak adımın mimarı sen olmalısın" diyecek
16:30 CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Kucaklaşmadığımız kesimlerle kucaklaşmak istiyoruz!
16:21 TÜİK açıkladı: Son 5 yılda yaşlı nüfus arttı, 100 yaş ve üzeri en fazla yaşlıya sahip illerden biri İstanbul oldu
16:16 Mesut Özil kadro dışı bırakıldı ama "Aslolan Fenerbahçe'dir" diyerek, taraftarın gönlüne taht kurdu
16:15 Nurgül Yeşilçay bir kase çorbaya 132 TL ödeyince, kendini tutamadı: Uçmuş bunlar!
16:04 Beşiktaş Başkanı Çebi açıkladı: Valerien Ismael'in gelmesini eski hoca Önder Karaveli istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 17:15:37. #1.12#
SON DAKİKA: Öğrenci yurdunda şiddet uygulayan görevli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement