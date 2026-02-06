Öğrenciler Bayrak Müzesini Ziyaret Etti - Son Dakika
Öğrenciler Bayrak Müzesini Ziyaret Etti

Öğrenciler Bayrak Müzesini Ziyaret Etti
06.02.2026 13:16
Buca'da ilkokul öğrencileri, 'Bayrakla Başlayan Okul' projesi kapsamında DEÜ Bayrak Müzesini gezdi.

İzmir'in Buca ilçesinde ilkokul öğrencileri Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesi'ni ziyaret etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikret Yılmaz, Ahmet Kutsi Tecer İlkokulu tarafından yürütülen "Bayrakla Başlayan Okul" projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte öğrencilerle bir araya geldi.

Yılmaz, okul müdürü Metin Doğan, sınıf öğretmeni Ebru Şahan ve okulun 4-C sınıfı öğrencileriyle DEÜ Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesi'ni ziyaret ederek, müzede sergilenen koleksiyonları inceledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yılmaz, eğitimin sadece sınıf içinde değil, hayatın ve tarihin içinde olması gerektiğini ifade etti.

Bayrak sevgisinin genç kuşaklara aşılanmasının önemine değinen Yılmaz, öğrencilerin milli ve manevi değerlerle donatılmasının eğitimin öncelikli görevi olduğunu, bu tür projelerin destekçisi olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Öğrenciler Bayrak Müzesini Ziyaret Etti - Son Dakika

Öğrenciler Bayrak Müzesini Ziyaret Etti
