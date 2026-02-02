Öğrenciler Bayrak Sevgisi ile Dönüş Yaptı

Tokat'ın Tuhal ve Yeşilyurt ilçelerinde öğrenciler 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde dersbaşı yaptı.
Turhal Atatürk Ortaokulundaki öğrenciler, tatilin ardından ilk derslerine "Bayrak Sevgisi" temasıyla başladı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda öğrenciler, bayrak sevgisini yansıtan etkinlikler gerçekleştirdi.
Öğretmen ve öğrenciler Arif Nihat Asya'nın Bayrak şiiri okudu.
Yeşilyurt ilçesinde Çerkez Danişment Köyü İlkokulunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda öğrenciler, bayrak sevgisini yansıtan etkinlikler gerçekleştirdi.
