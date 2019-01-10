Öğrenciler Gazeteciler Gününü "Aa Pastası" Keserek Kutladı - Bursa

Bursa
'da bir grup ortaokul 7. sınıf öğrencisi, Anadolu AJansı (AA) Bursa Bölge Müdürlüğü çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
'nü, üzerinde "Anadolu Ajansı
" yazan pastayı keserek kutladı.
Kentte faaliyet gösteren Özel Akcan Okulları Müdürü Mehmet İstemihan ve 13 ortaokul öğrencisi, AA Bursa Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.
Ziyarette konuşan okul müdürü İstemihan, Anadolu Ajansı'nın Milli Mücadele döneminde vatanın can damarı olduğunu söyledi.
Ajansın bugün de aynı özveriyle hizmet ettiğini vurgulayan İstemihan, şunları kaydetti:
"En doğru bilgilerin zamanında ulaştırılması yolunda özveriyle çalışıyorsunuz. Yeri geliyor ailenizden feragat ederek bizlere doğru bilgiyi ulaştırmak için çaba sarf ediyorsunuz. İyi ki varsınız. Güzel haberlerinizle basın camiasına bir güneş gibi doğuyorsunuz. Bu güneşin ilelebet devam etmesini temenni ediyoruz. Bu milletin en zor dönemlerinde var olduğunuz gibi bizlerin yüreğinde de her zaman var olacaksınız."
AA Bursa Bölge Müdürü Zafer Akpınar
da kurumun çalışmaları hakkında bilgi verdi, öğrencilerin gazetecilik mesleğine ilişkin sorularını yanıtladı.
Konuşmaların ardından öğrenciler beraberinde getirdikleri, üzerinde "Anadolu Ajansı" yazan ve AA logosunun bulunduğu pastayı keserek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.