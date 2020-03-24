Öğrenciler işaret diliyle 'Evde kal Türkiye' videosu hazırladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğrenciler işaret diliyle 'Evde kal Türkiye' videosu hazırladı - Son Dakika

Öğrenciler işaret diliyle 'Evde kal Türkiye' videosu hazırladı

7 saat önce

Sakarya'da 3. Sınıf öğrencileri işaret diliyle 'Evde kal Türkiye' videosu hazırladı.

Öğrenciler işaret diliyle 'Evde kal Türkiye' videosu hazırladı, System.String[]

Sakarya'da 3. Sınıf öğrencileri işaret diliyle 'Evde kal Türkiye' videosu hazırladı.


Adapazarı ilçesinde bulunan Şehit Ahmet Akyol İlkokulu 3. Sınıf öğrencileri 'Sakarya Çevrim İçi' çalışmaları kapsamında evlerinde işaret dili ile 'Evde Kal Türkiye' videosu hazırladı. İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, toplumsal olaylara duyarlılık gösteren öğrencileri tebrik ederken, çocukları yetiştiren ailelerini, öğretmenlerini ve okul yöneticilerini kutladı. - SAKARYA

Adapazarı, Sakarya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 01:21 Kaynak: İHA

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