Öğrenciler Karne Sevincini Yaşadı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde öğrenciler karne heyecanı yaşadı.

Silopi Kaymakamı Çağlar Partal ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen'in katılımıyla Süleyman Demirel İlkokulu'nda tören düzenlendi.

Partal ve Bilen, öğrencilere karnelerini dağıttı.

İlçedeki 41 bin öğrenci karnesini alarak yarıyıl tatiline girdi.

Kaymakam Partal, öğrencilere tatilde yapmaları gerekenlere ilişkin tavsiyelerde bulundu.

Bilen ise sorunsuz bir dönem geçirildiğini belirterek, eğitim camiasına teşekkür etti.