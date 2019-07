Öğrenciler mezuniyet heyecanı yaşadı

İSTANBUL Kültür Üniversitesi'nin yaklaşık 2 bin 500 bin öğrencisi, öğretim üyeleri ve veliler tarafından geleceğe uğurlandı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşen İstanbul Kültür Üniversitesi'nin (İKÜ) 2018-2019 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni'nde yedi fakülte ve üç meslek yüksekokulundan mezun olan yaklaşık 2 bin 500 öğrenci kep attı. Uluslararası öğrenci sayısı yüksek üniversitelerden biri olan ve bu yıl da 30 farklı ülkeden uluslararası öğrenci mezun eden İKÜ'den, bugüne kadar 28 binin üzerinde öğrenci mezun oldu.

Törenin açılış konuşmalarını İKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Bahar Akıngüç Günver, İKÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Güzel, İKÜ 2016 mezunu Kaan Şahin ile okul birincileri Damla Şevval Erkent ve Mehmet Akgün yaptı.

"BUGÜN BİR SON DEĞİL"

"Yaşam, dünyaya kattığınız anlamların toplamıdır" diyen Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Bahar Akıngüç Günver, "Bu noktada kattığınız anlamların kalitesinde kültürünüz belirleyici olacaktır. Kültür bu yaşamda sahip olduğunuz en önemli güçtür. Gün olur size öğretilen bilgiler eskir. Kullandığınız teknolojiler, ilgi alanlarınız değişir. Paylaşmaya emek vermeye, duymaya, dik durabilmeye dair verdiğiniz her sınav bir deneyimdir. Dünyayı körelten ya da yücelten insanlardır. Sizden ricam, iyi insan olmaya dair çabanıza hiçbir karanlık noktanın etki etmesine izin vermeyin. Unutmayın ki; bugün bir son değil, aslında yeni bir başlangıçtır. Öğrenme, yeni bilgiler edinme yolunda okulumuzun kapısı her zaman size açık. Umudunuz bol, yolunuz her zaman açık olsun" ifadelerini kullandı.

"KENDİ YOL HARİTANIZI HAZIRLAYIN"

Rektör Prof. Dr. Erhan Güzel ise şöyle konuştu:

"Değerli mezunlarımız, üniversitemizin kapısından içeri adım attığınız ilk andan mezuniyetinize kadar birçok anı biriktirdiniz. Güçlü ağlarla örülmüş yeni arkadaşlıklar kurdunuz. Yarından itibaren hayata karşı duruşunuzu sergilemede bu ilişkilerin son derece önemli olduğunu göreceksiniz. Şimdi yeni bir adım atma zamanı. Hiçbir şeyin size bu adımı atmadan alıkoyamayacağına eminim. Uzun ve ince bir yoldu. Dünyadaki ve ülkemizdeki ekonomik, politik ve sosyal süreçler dikkate alındığında sürekli güçlüklerle karşılaşacağınızı, sürekli başarının mümkün olmayacağını ve hatta başarınızın engelleneceğini aklınızda tutun. Ancak her durumda umutsuzluğa kapılmadan, kendinize, bilginize, demokrasiye olan inancınızla, haksızlığa karşı göstereceğiniz dirençle kendiniz, ülkeniz ve dünya için en iyisini yapacağınızı göreceksiniz. Yaşam serüveninizin bundan sonraki başlangıçlarında başkalarının çizdiği haritaları bir kenara atın ve kendi haritanızı hazırlayın. Profesyonel yaşamınızda büyük değerler üreteceğinize inanıyorum ve güveniyorum. Aldığınız eğitimle bunu başaracak donanımı elde ettiniz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, topluma ve ülkeye hizmet amacıyla geleceği kurgulayacağınıza olan inancım tamdır. Hepinize başarılar diliyorum" dedi.

BİRİNCİLİĞİ PAYLAŞTILAR

Okul birinciliğini paylaşan iki öğrenciden biri olan Uluslararası Ticaret Bölümü mezunu Mehmet Aygün, okulu birincilikle bitirdiği için gurur duyduğunu ifade ederken diğer birinci Uluslararası Ticaret Bölümü mezunu Damla Şevval Erkent ise "Hikayem, hayallerimle başladı. Çift anadal yapmak istiyordum. Bu başarıya ulaşmak hiç kolay olmadı. Herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Mezuniyet töreni, fakülte birincilerine ödüllerinin takdim edilmesi ve öğrencilerin diplomalarını almalarıyla devam etti. Tören, öğrencilerin mezuniyet andını okuması ve keplerini coşkuyla havaya fırlatmalarıyla sona erdi.

- İstanbul