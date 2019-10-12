Son Dakika Haberleri: Öğrenciler odalarının ışıklarını açık bırakarak "Barış Pınarı" yazdı
Son Dakika Güncel Öğrenciler odalarının ışıklarını açık bırakarak 'Barış Pınarı' yazdı

Öğrenciler odalarının ışıklarını açık bırakarak "Barış Pınarı" yazdı

41 dakika önce

Uşak'ta Kredi ve Yurtlar Kurumunda (KYK) kalan öğrenciler, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla yurtlardaki odaların ışıklarıyla "Barış Pınarı" yazısı...

Öğrenciler odalarının ışıklarını açık bırakarak

Uşak'ta Kredi ve Yurtlar Kurumunda (KYK) kalan öğrenciler, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla yurtlardaki odaların ışıklarıyla "Barış Pınarı" yazısı oluşturup Fetih suresini okudu.

Latife Hanım Kız Öğrenci Yurdunda düzenlenen etkinliğe katılan Uşak Valisi Funda Kocabıyık öğrencilerle sohbet etti.

Kocabıyık, yaptığı konuşmada operasyon sırasında şehit olan vatandaşlara ve askerlere Allah'tan rahmet diledi.

Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamanın esas amaç olduğunu belirten Vali Kocabıyık, şunları kaydetti:

"Kadim bir medeniyetin ve kültürün mensupları, tarihin her döneminde mazlum milletlerin hamisi olarak zalimliğin ve kötülüğün karşısında kalkan olmuş bir milletiz. İnşallah, Barış Pınarı Harekatı ile de sınırımızdaki PKK ve onun uzantısı olan YPG/PYD terör gruplarının başlarını ezeceğiz. Bu operasyon bir kez daha göstermiştir ki tarihimizden bize miras kalan 'ordu millet' anlayışı devam etmektedir. Operasyonun yapılacağının duyulmasından itibaren bu zamana kadar geçen sürede milletimiz her zaman ordumuzun yanında onun en büyük destekçisi olarak dualarını ondan esirgememektedir."

Kocabıyık'ın konuşmasının ardından öğrencilerle Fetih suresini okudu.

Mehmet Hacım Erkek Öğrenci Yurdu öğrencileri de odalarının ışıklarının bazılarını açarak "Barış Pınarı" yazısını oluşturdu, Türk bayrağı açtı ve Fetih suresi okudu.

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 01:10 Kaynak: AA
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