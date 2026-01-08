Öğrenciler Sokak Hayvanlarını Besledi - Son Dakika
Öğrenciler Sokak Hayvanlarını Besledi

08.01.2026 09:59
Göle'de üniversite öğrencileri dondurucu soğukta sokak ve yaban hayvanlarına yiyecek verdi.

ARDAHAN'ın Göle ilçesinde üniversite öğrencileri, dondurucu soğuklara aldırış etmeden sokak ve yaban hayvanlarını elleriyle besledi.

Türkiye'nin en soğuk yerleşim yerlerinden olan, geçen günlerde termometrelerin eksi 39,7 dereceyi gördüğü Ardahan'ın Göle ilçesinde, örnek bir sosyal sorumluluk projesine imza atıldı. Ardahan Üniversitesi Göle Nihat Delibalta Meslek Yüksekokulu öğrencileri, sert kış koşullarında yiyecek bulmakta zorlanan hayvanları besledi.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 25 dereceye kadar düştüğü ilçede bir araya gelen öğrenciler, sokak sokak gezerek kedi ve köpekleri besledi. Öğrenciler ardından doğadaki yaban hayvanları için ormana yem bıraktı.

Nihat Delibalta Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Erol Özçelik, öğrencileriyle sosyal sorumluluk ve farkındalık oluşturmak adına sokak ve yaban hayvanlarını beslediklerini söyledi.

Öğrencilerden Büşra Ayvaz, sokak hayvanlarının yanı sıra Göle'deki barınaktaki hayvanları da beslediklerini belirterek vatandaşların da bu çalışmalara destek vermesini istedi.

Kaynak: DHA

