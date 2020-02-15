Öğrenciler tatillerini camide değerlendirdi - Son Dakika
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Öğrenciler tatillerini camide değerlendirdi

6 saat önce

Iğdır İl Müftülüğü, öğrencilerin cami ile bağlarının güçlenmesini sağlamak ve namaz alışkanlığı kazandırmak amacıyla "Camiye Koşuyoruz, Namazla Buluşuyoruz" başlığı ile bir proje hazırladı.

Öğrenciler tatillerini camide değerlendirdi, System.String[]

Iğdır İl Müftülüğü, öğrencilerin cami ile bağlarının güçlenmesini sağlamak ve namaz alışkanlığı kazandırmak amacıyla "Camiye Koşuyoruz, Namazla Buluşuyoruz" başlığı ile bir proje hazırladı.


Projesi kapsamında İl Müftülüğü tarafından öğrencilerin tatil boyunca cami ile buluşması sağlandı. 5 vakit camiye gelen öğrencilere din görevlileri tarafından namaz sureleri öğretilerek, öğrencilerin camiye gelme durumlarına göre değerlendirme puanları verildi. Tatil boyunca camiye gelen öğrenciler hem namazlarını kılıp ibadet etti, hem de cami görevlileri ile çeşitli etkinlikler yaparak güzel vakit geçirdi.


Iğdır İl Müftüsü Mustafa Tekin, namazın önemine değindikten sonra cami ve çocuğun ayrılmaz bir bütün olduğunu belirterek programa katılan tüm davetlilere teşekkür etti.


Program sonunda tatil boyunca camiye gelen tüm öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. - IĞDIR

Iğdır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 10:13 Kaynak: İHA
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