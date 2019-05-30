Son Dakika Haberleri: Öğrenciler ve velileri birlikte iftar yaptı
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Öğrenciler ve velileri birlikte iftar yaptı

1 saat önce

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde öğrenciler ve velileri iftar programında bir araya geldi.

Öğrenciler ve velileri birlikte iftar yaptı, System.String[]
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde öğrenciler ve velileri iftar programında bir araya geldi.
Şehit Özgür Gencer Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde geleneksel iftar programı düzenlendi. Okul bahçesinde gerçekleştirilen programda yaklaşık 300 öğrenci ve velisi birlikte iftar yaptı.
Okul müdürü Yasemin Uzundal, burada yaptığı konuşmada, programa katılanlara teşekkür ederek, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden kurtuluş olan mübarek ramazan ayının sonuna yaklaşırken, Allah tutmuş olduğumuz oruçları, yapmış olduğumuz ibadetleri kabul etsin." dedi.
Programa, Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, Kaymakam Adayı Özgür Kaya, Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Taş, Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen ve Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Kalkan da katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 11:21 Kaynak: AA
Sivas, Şarkışla, Güncel
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