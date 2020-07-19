Öğrencilerden avatarlı dijital defile - Son Dakika

İZMİR Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğrencilerince avatarlar kullanılarak dijital ortamda gerçekleştirilen defile ilgi gördü.
Pandeminin oluşturduğu bulaş riski nedeniyle İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğrencileri tarafından hazırlanan moda defilesi avatar kullanılarak dijital ortamda gerçekleştirildi. Tasarımların üç boyutlu avatarlar üzerine giydirilip, kullanılan efektlerle gerçek bir defile ambiyansı yaratılan defile ilgi gördü. Defile videosunda dijital katalogların yanı sıra öğrencilerin projelerini anlatan metinler ile video ve animasyonlar da yer aldı. İEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Yazgan Bulgun, "Hazırlık aşaması yaklaşık 3 ay kadar sürdü. Çok büyük bir ekip çalışması ile gerçekleştirdik. Önce öğrencilerimiz tasarımlarını bitirdi. Tasarım sonrasında kalıpları çıkardılar. Üniversite bünyesindeki sistemlerde iki boyutlu kalıpları dijital ortama aktardık. Daha sonra onu özel bir program aracılığıyla üç boyutlu hale getirdik. Kumaşları bire bir yaptık. Transparandan yünlü kumaşlara kadar hepsinin dökümünü gerçekleştirdik. Bir yürüyüş animasyonu ile defileyi tamamladık. Türkiye'de ilk kez böyle bir defile gerçekleştiriliyor. Umarım diğer üniversitelere de örnek bir çalışma olur. Bazı izleyenler mankenlerin gerçek olduğunu düşündüler. Aslında onlar kendimizin yarattığı dijital mankenler. Avatarlar tıpkı defilede olduğu gibi yürüyüş yaptılar" dedi.