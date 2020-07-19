Öğrencilerden avatarlı dijital defile - Son Dakika

Öğrencilerden avatarlı dijital defile

İZMİR Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğrencilerince avatarlar kullanılarak dijital ortamda gerçekleştirilen defile ilgi gördü.

İZMİR Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğrencilerince avatarlar kullanılarak dijital ortamda gerçekleştirilen defile ilgi gördü.

Pandeminin oluşturduğu bulaş riski nedeniyle İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğrencileri tarafından hazırlanan moda defilesi avatar kullanılarak dijital ortamda gerçekleştirildi. Tasarımların üç boyutlu avatarlar üzerine giydirilip, kullanılan efektlerle gerçek bir defile ambiyansı yaratılan defile ilgi gördü. Defile videosunda dijital katalogların yanı sıra öğrencilerin projelerini anlatan metinler ile video ve animasyonlar da yer aldı. İEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Yazgan Bulgun, "Hazırlık aşaması yaklaşık 3 ay kadar sürdü. Çok büyük bir ekip çalışması ile gerçekleştirdik. Önce öğrencilerimiz tasarımlarını bitirdi. Tasarım sonrasında kalıpları çıkardılar. Üniversite bünyesindeki sistemlerde iki boyutlu kalıpları dijital ortama aktardık. Daha sonra onu özel bir program aracılığıyla üç boyutlu hale getirdik. Kumaşları bire bir yaptık. Transparandan yünlü kumaşlara kadar hepsinin dökümünü gerçekleştirdik. Bir yürüyüş animasyonu ile defileyi tamamladık. Türkiye'de ilk kez böyle bir defile gerçekleştiriliyor. Umarım diğer üniversitelere de örnek bir çalışma olur. Bazı izleyenler mankenlerin gerçek olduğunu düşündüler. Aslında onlar kendimizin yarattığı dijital mankenler. Avatarlar tıpkı defilede olduğu gibi yürüyüş yaptılar" dedi.

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12 ÖĞRENCİNİN TASARIMI YER ALDI

Pandemi sürecinin öğrenciler için de zor bir dönem olduğunu ifade eden Prof. Dr. Bulgun, "Yaptığımız bütün işleri dijital bir platforma aktarmayı düşündük. İlk önce dijital bir katalogla başladık. Bunun için çok büyük bir ekip kurduk. Dijital katalogda bu sene mezun olacak beş bölümün öğrencilerinin görsellerine, iki boyutlu, üç boyutlu, videolu çizimlerine yer verdik. Moda bölümü için ise defilemiz geleneksel hale gelmişti ve her yıl görkemli bir kutlamayla gerçekleştiriliyordu. Onu da dijital platforma nasıl aktaracağımızı düşündük ve dijital platformda her öğrencimizin tasarladığı birer giysisini seçerek sergiledik. 12 öğrencinin hazırlamış olduğu birer tasarımı dijital ortama aktardık. Öğrenciler için de bu büyük bir değişim. Yeni bir çağın başlangıcına hep birlikte tanıklık etmiş olduk" diye konuştu.

'OLDUKÇA GERÇEKÇİ'

Defileyi izleyenlerden Damla Engin Uludağlı, "Daha önce böyle bir defile izlemedim fakat oldukça ilgimi çekti. Mankenler ve kumaşlar çok gerçekçi görünüyor. Çok beğenerek izledim. Ben de modayla ilgileniyorum. Mankenlerin hareketleri de kumaşların hareketleri de oldukça gerçekçi. Defileyi çok beğendim. Canlı bir defileyi izlediğimde kumaşları bire bir görüyorum bu çok farklı bir hissiyat ama bu şekilde dijital ortamda hazırlanması da gerçekçi olmuş" dedi.


Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Avatar, Moda, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 15:01 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Öğrencilerden avatarlı dijital defile - Son Dakika
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