Öğrencilerden

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki ortaokul öğrencileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla hazırladıkları videoyla ilçe halkına "Evde Kal Ahlat" mesajı verdi.
Ahlat Ergezen Ortaokulu öğrencileri, müzik öğretmenleri Serhat Epsoylu'nun çağrısıyla birer kısa video çekerek evde kalmanın önemine vurgu yaptı.
Sosyal medyada paylaşılan video ilçe halkı tarafından da kısa sürede oldukça beğenildi.
Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat da sosyal medya hesabında paylaştığı video da "Yavrularımızı dinleyelim evde kal Ahlat" mesajını vererek ilçe halkına evde kalmaları çağrısında bulundu.