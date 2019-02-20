Öğrencilerden Hastalara Ziyaret

Sorgun
Milli Egemenlik Ortaokulu öğrencileri "Değerlerimiz özümüzdür" projesi kapsamında Sorgun Devlet Hastanesinde yatan hastaları ziyaret etti.
Okul Müdür Yardımcısı Ali Said
Durak ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Ümit Gümüş
eşliğinde yapılan ziyarette, öğrenciler hastalarla sohbet edip geçmiş olsun dileklerinde bulundu
İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci
, "Değerlerimiz özümüzdür" projesinin il milli eğitim müdürlüğü tarafından hazırlanan bir proje olduğunu ve tüm okullarda uygulandığını belirtti.
Proje çerçevesinde yardımlaşma, dayanışma, paylaşma, özür dileme, teşekkür etme, nezaket, ziyaret gibi erdemlerin öğrencilere kazandırılmasının amaçlandığını vurgulayan Ekinci, "Projeyle edinilecek kazanımlar başta öğrenciler, veliler,öğretmenler ve tüm personelce benimsenip gerekli çalışmalar yapılıyor. Yine proje çerçevesinde öğrencilerimiz hastanede yatan hastaları da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunuyorlar." dedi.