Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden Sıfır Atık Projesine Destek

Öğrencilerden Sıfır Atık Projesine Destek

1 saat önce

Kocaeli'de, Karamürsel Kaymakamlığı çevre projesi kapsamında, Karamürsel Necdet Calp İlkokul öğrencileri, Kocaeli Üniversitesi Değirmendere Ali Özbay Meslek Yüksekokulu (MYO) El Sanatları Bölümünü ziyaret etti.

Öğrencilerden Sıfır Atık Projesine Destek, System.String[]
Kocaeli'de, Karamürsel Kaymakamlığı çevre projesi kapsamında, Karamürsel Necdet Calp İlkokul öğrencileri, Kocaeli Üniversitesi Değirmendere Ali Özbay Meslek Yüksekokulu (MYO) El Sanatları Bölümünü ziyaret etti.

Ziyarette, Değirmendere Ali Özbay MYO Müdürü Doç. Dr. Poyraz Gürson, bölüm başkanı Nermin Demirkol, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Ejderoğlu, Necdet Calp İlkokulu müdür yardımcısı Hüseyin Öztürk hazır bulundu.

Öğrenciler, Sıfır Atık Projesi kapsamında, atık çamurdan pano, süs eşyaları, küçük eşyalar yaparak, bu faaliyetleriyle atıkların çöp olmadığı mesajını verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:41 Kaynak: AA

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