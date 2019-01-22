Öğrencilerden Sıfır Atık Projesine Destek

Kocaeli'de, Karamürsel Kaymakamlığı çevre projesi kapsamında, Karamürsel Necdet Calp İlkokul öğrencileri, Kocaeli Üniversitesi Değirmendere Ali Özbay Meslek Yüksekokulu (MYO) El Sanatları Bölümünü ziyaret etti.

Kocaeli'de, Karamürsel Kaymakamlığı çevre projesi kapsamında, Karamürsel Necdet Calp İlkokul öğrencileri, Kocaeli Üniversitesi Değirmendere Ali Özbay Meslek Yüksekokulu (MYO) El Sanatları Bölümünü ziyaret etti.



Ziyarette, Değirmendere Ali Özbay MYO Müdürü Doç. Dr. Poyraz Gürson, bölüm başkanı Nermin Demirkol, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Ejderoğlu, Necdet Calp İlkokulu müdür yardımcısı Hüseyin Öztürk hazır bulundu.



Öğrenciler, Sıfır Atık Projesi kapsamında, atık çamurdan pano, süs eşyaları, küçük eşyalar yaparak, bu faaliyetleriyle atıkların çöp olmadığı mesajını verdi.

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