Öğrencilere emniyet kemerinin önemi anlatıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Öğrencilere emniyet kemerinin önemi anlatıldı - Son Dakika

Öğrencilere emniyet kemerinin önemi anlatıldı

6 saat önce

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, 9'uncu sınıf öğrencilerine, simülasyon aracı ile emniyet kemeri takmanın önemi uygulamalı olarak anlatıldı.

Öğrencilere emniyet kemerinin önemi anlatıldı, System.String[]

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, 9'uncu sınıf öğrencilerine, simülasyon aracı ile emniyet kemeri takmanın önemi uygulamalı olarak anlatıldı.


Manisa'nın Alaşehir ilçesinde öğrencilere yönelik simülasyon aracı ile emniyet kemeleri takmanın önemi anlatıldı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Dairesi Şubesi Müdürlüğü tarafından Alaşehir'deki öğrencilere emniyet kemeri takmanın öneminin anlatılması için simülasyon aracı gönderildi. Uygulamalara katılan İlçe Kaymakamı Abdullah Uçgun ve öğrenciler simülasyon aracında uygulama heyecanını yaşadı.


Emniyet kemeri takılmasının araçlarda hayat kurtardığını belirten Kaymakam Uçgun, "Simülasyon aracı bu bilincin oluşmasına katkı sağlıyor. Aracın içindeyken kendinizi takla atarken hissediyorsunuz. Bu tür eğitimlerimiz bundan sonraki süreçte de devam edecek" dedi.


Uygulamaya İlçe Kaymakamı Abdullah Uçgun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - MANİSA

Emniyet Müdürlüğü, Abdullah Uçgun, Alaşehir, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 02:19 Kaynak: İHA
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