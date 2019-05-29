Son Dakika Haberleri: Öğrencilere serigrafi eğitimi
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Öğrencilere serigrafi eğitimi

1 saat önce

Sorgun ilçesinde Yeşilyurt İlkokulu 4/A sınıfı öğrencilerine öğretmen Erdal Demir tarafından serigrafi eğitimi veriliyor.

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Sorgun ilçesinde Yeşilyurt İlkokulu 4/A sınıfı öğrencilerine öğretmen Erdal Demir tarafından serigrafi eğitimi veriliyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, öğrencilerin yeteneklerini açığa çıkarmak ve geliştirmek için bu tür eğitimlerin çok önemli olduğunu söyledi.
Okullarda öğrencilere sadece bilgi verilmediği, el becerileri ve yeteneklerinin gelişmesini sağlayan çalışmaların da yapıldığını anlatan Ekinci, "Bu çerçevede Yeşilyurt İlkokulu 4. sınıf öğrencilerimize, Agah Efendi İlkokulu öğretmenlerinden Erdal Demir tarafından serigrafi baskı çalışması teknikleri uygulamalı olarak tanıtıldı." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:18 Kaynak: AA
Sorgun, Erdal Demir, Yeşilyurt, Güncel
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