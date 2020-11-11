Öğrencilere trafik dedektifi eğitimi verildi - Son Dakika

Eğitimlerde öğrencilere güvenli geçiş alanları, emniyet kemeri kullanma ve önemi, sosyal mesafe ve hijyen kuralları hakkında bilgiler verildi. Eğitimler sonrası öğrencilere kırmızı düdük ile birlikte trafik dedektifi kartları dağıtıldı. - ADIYAMAN

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