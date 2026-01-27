Öğrencilerin Barınma Hakkı İhlal Edildi

(ANKARA) - CHP Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Gençlik ve Spor Politikaları Kurul Başkanı Sevgi Kılıç, sınav haftasında öğrencilerin odalarının boşaltılmasına ilişkin olarak, "Bu uygulama öğrencilerin barınma hakkını fiilen ortadan kaldırmıştır" dedi. Temel yaşam koşullarının sağlanamadığı KYK yurtlarında, haklarını aramak isteyen öğrencilerin baskıyla karşılaştığını ifade eden Kılıç, "Sürekli halde, sesini çıkardığında baskıyla karşılaşan bir gençlik gerçeğiyle karşı karşıyayız" ifadesini kullandı.

CHP Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Gençlik ve Spor Politikaları Kurul Başkanı Sevgi Kılıç, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın başlattığı Tematik Kış Kamplarıkapsamında Konya'da yapılan etkinlik için KYK yurtlarında kalan öğrencilerin sınav haftasında mağdur edilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kılıç, Selçuk Üniversitesi'nde bütünleme sınavları devam ederken Konya'daki Büyük Selçuklu Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilere "kamp etkinliği kapsamında misafirler için odalarının kullanılacağı ve odaları boşaltmaları" yönünde bildirim yapıldığını söyleyerek, henüz sınavları bitmemiş öğrencilerin eşyalarını toplayarak farklı bloklara yerleşmek zorunda bırakıldığını belirtti. Kılıç, bu uygulamanın öğrencilerin barınma hakkını fiilen ortadan kaldırdığını ifade etti.

Söz konusu kararın yalnızca yerinden edilen öğrencileri değil, taşınılan bloklarda kalan gençleri de mağdur ettiğini vurgulayan Kılıç, sınav döneminde öğrencilerin düzenlerinin bozulduğunu, mahremiyetlerinin ihlal edildiğini ve psikolojik güvenliklerinin zedelendiğini söyledi. Kılıç, memleketine dönmek zorunda kalan öğrencilerin boş yataklarına başkalarının yerleştirilmesinin ise yurtların plansız ve keyfi biçimde yönetildiğinin açık göstergesi olduğunu dile getirdi.

Bu tabloyun ilk kez yaşanmadığını belirten Kılıç, aynı yurtta dönem başında kalorifer peteklerinin uzun süre çalışmadığını, öğrencilerin soğuk odalarda kaldığını ve soğuk duş almak zorunda bırakıldığını hatırlattı. Temel yaşam koşullarının sağlanamadığı KYK yurtlarında, haklarını aramak isteyen öğrencilerin baskıyla karşılaştığını ifade eden Kılıç, "Sürekli halde, sesini çıkardığında baskıyla karşılaşan bir gençlik gerçeğiyle karşı karşıyayız" dedi.

Kılıç, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın Tematik Kış Kampları'nı "gençlerin gelişimine katkı sağlamak" amacıyla düzenlediklerini ifade ettiğini hatırlatarak; sınav haftasında öğrencileri odalarından çıkaran, mahremiyetlerini hiçe sayan ve barınma hakkını askıya alan bir uygulamanın gençlerin gelişimiyle nasıl bağdaştığını sordu.

KYK yurtlarının, etkinlik ve kamp organizasyonlarının bedelinin öğrencilere ödetileceği alanlar olmadığının altını çizen Kılıç, bu yurtların asli amacının okuyan gençlerin barınma hakkını güvence altına almak olduğunu belirtti. Gençliği yerinden ederek, soğukta bırakarak ve sınav haftasında düzenini bozarak bir gençlik politikası yürütülemeyeceğini ifade eden Kılıç, gençlerin temel haklarının iktidarın günübirlik planlarına feda edilemeyeceğini söyledi.

Kılıç, bu anlayışı kabul etmediklerini belirterek barınma sorununun, diğer tüm gençlik sorunları gibi bilinçli bir siyasi tercihin sonucu olduğunu ifade etti. İktidarın barınma krizini çözmemeyi; gençleri yoksulluğa ve güvencesizliğe mahkum etmeyi tercih ettiğini söyleyen Kılıç, "Biz ise iktidarımızda geçici çözümleri değil; hak temelli, kamucu ve kalıcı politikaları hayata geçireceğiz" dedi.

Kılıç bu kapsamda, dün CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuşmasında iktidara geldiklerinde barınma sorununa ilişkin ortaya koydukları çözüm önerilerini de hatırlattı. Buna göre, dar gelirli gençler için kira destek fonu kurulacağını, 25 yaş altı gençleri koruyan özel bir genç kiracı yasasının hayata geçirileceğini bildiren Kılıç; bölgesel ihtiyaçlara göre planlanmış, insani koşullara sahip yurtların yapılacağını ve iktidara gelinmesi halinde Cumhuriyet yurtlarının bir yıl içinde tamamlanacağını vurguladı.