Öğrencilerin Türkçe'de 'konuşma' ve 'dinleme' becerisi daha yüksek - Son Dakika

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nın (MEB), 7'nci sınıflarda yaptığı 'okuma', 'dinleme', 'yazma' ve 'konuşma' becerilerinin ölçüldüğü sınavda öğrencilerin 'konuşma' ve 'dinleme' testlerinde daha başarılı olduğu görüldü.

MEB, 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında gerçekleştirilen, 'Dört Beceride Türkçe Dil Sınavı: Pilot Çalışma Sonuçları' raporunu internet sitesinden paylaştı. Çalışmanın öğrencilerin anadildeki temel dil becerilerini uluslararası düzeyde kabul edilen standartlara uygun şekilde ölçme amacıyla yapılan 'ilk geniş ölçekli uygulama' olduğu kaydedilirken, kullanılacak değerlendirme çerçevesinin belirlenmesi amacıyla geniş katılımlı bir çalıştay düzenlendiği belirtildi. Akademisyenler ve alan uzmanların görüşleri alınıp dil becerisine odaklanan diğer çalışmalar incelendikten sonra hangi soru türlerinin kullanılacağına karar verildi.

15 İLDEN 1850 ÖĞRENCİ KATILDI

Rapora göre; bakanlık tarafından ilk kez tümüyle elektronik ortamda ve standart bir ölçme aracıyla öğrencilerin 4 dil becerisinin birlikte değerlendirildiği sınavın pilot uygulaması 15 ilde 7'nci sınıf öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Uygulamanın uluslararası standartlarda gerçekleştirilebilmesi için 15 ilde dil laboratuvarları oluşturuldu; laboratuvarlar üst düzeyde yazılım ve donanım ile yapılandırıldı. Dış sesi engelleyen kulaklıklar, öğrenci kabinleri ve esnek yazılım özellikleri ile öğrencilerin gerçek performanslarının belirlenmesi sağlandı. Tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilen pilot çalışmaya 1850 yedinci sınıf öğrencisi katıldı.

'Okuma' alt testinde öğrencilere farklı yapıda ve konulardaki metinler verilerek, okuduğunu anlamayı ölçen 20 çoktan seçmeli soru soruldu. 'Dinleme' alt testinde öğrenciler seslendirmesi yapılmış farklı uzunlukta ve konuda üç metni dinleyerek, 20 çoktan seçmeli soruyu yanıtladı. 'Konuşma' alt testinde öğrencilerden sevdiği bir kişi ya da nesneyi tanıtmalarının yanı sıra bir nesnenin yapımında işlem basamaklarını, görselde verilen mesajı veya farklı uğraş alanlarını anlatması istendi. 'Yazma' alt testinde ise öğrencilerden biri cümle diğeri paragraf düzeyinde metinler yazması beklendi.

KIZLAR DAHA BAŞARILI ÇIKTI

Elde edilen sonuçlara göre, kız öğrenciler her dört dil becerisinde de erkek öğrencilere göre daha yüksek başarı gösterdi. Anne ve baba eğitim düzeyinin artmasıyla öğrencilerin her dört dil becerisine ilişkin puanlarının da artış gösterdiği belirlendi. Anne ve baba eğitim düzeyinin öğrencilerin başarısı üzerinde daha fazla etkili olduğu becerinin ise okuma olduğu tespit edildi. Okul öncesi eğitim almanın, öğrencilerin 'yazma', 'dinleme' ve 'okuma' alt testlerindeki başarıları üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu görüldü, ancak 'konuşma' becerisi üzerinde anlamlı bir etki belirlenemedi. Pilot çalışma sonuçları öğrencilerin 'konuşma' ve 'dinleme' alt testlerinde daha başarılı olduğunu ortaya koydu. Buna karşılık öğrencilerin 'okuma' ve 'yazma' alt testlerinde daha fazla zorlandıkları tespit edildi. Öğrencilerin sadece yüzde 0,05'i okuma alt testindeki 20 sorunun tümünü doğru cevapladı.