Öğrencilerinin 10 yıl önce kendilerine yazdıkları mektupları ulaştırıyor - Son Dakika

Öğrencilerinin 10 yıl önce kendilerine yazdıkları mektupları ulaştırıyor

YALOVA Yalova'da görev yapan Lise Müdürü Selda Altan, edebiyat öğretmeni olduğu dönemde 25 öğrencisine kendilerine hitaben 10 yıl sonrası için yazdırdığı mektupları teslim ediyor. 6 yıl önce bir kaza sonucu ölen öğrencinin mektubu ise ailesine teslim edecek.

Prof. Dr. Halil İnalcık Anadolu Lisesi Müdürü Selda Altan, 2012 yılında "Maziden Atiye Selam Var" adlı proje kapsamında öğrencilerinden gelecekteki kendilerine hitaben bir mektup kaleme almalarını istedi. O yıllarda Kaşgarlı Mahmut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde edebiyat öğretmeni olarak görev yapan Altan, 25 öğrencisinin hayalleri ve hedeflerinin yer aldığı mektupları teslim aldı. Altan, mektupları şifreli bir çantada muhafaza ederek yıllar boyunca gözü gibi korudu.

Aradan geçen 10 yılın ardından harekete geçen Altan, mektupları sahiplerine ulaştırmak için çalışma başlattı. Bazı mektupları teslim edilirken Altan ve öğrenciler duygu dolu anlar yaşadı. 25 kişiye ulaşmak isteyen Lise Müdürü Altan, Melih Coşkungönül isimli öğrencisinin ise vefatını üzüntüyle öğrendi. Geçirdiği kaza sonrası 17 gün sürdürdüğü yaşam mücadelesini 17 Ocak 2016'da kaybeden öğrencisinin mektubunu ailesine teslim etmek istediğini dile getiren Altan, "Melih Coşkungönül isimli öğrencimiz vefat etmiş. 10 sene evvel yazdığı mektup elimde. Ben ailesine buradan seslenmek istiyorum. Eğer gelip benden mektubunu alabilirler. Çocuklarının 10 sene sonrası için düşüncelerinin yer aldığı mektubu onlara ulaştırmak isterim" dedi.

Mektup yazan öğrencileri emanetlerini teslim almaya davet eden Altan, projeyle ilgili şunları kaydetti: "10 sene sonra çocuklar ne yapmak, nerede bulunmak istiyorsunuz, düşünceleriniz nelerdir, 10 sene sonra sizi neler bekleyebilir, bunları, intibalarınız mektup türü tarzında yazıp bana vermenizi istiyorum. Buradaki benim sorumluluğum 10 senedir bu mektupları muhafaza etmektir demiştim. Sizin sorumluluğunuz ise bu mektupları size vermek için aradığımda gelip almaktır. Şayet ben mektuplarla ilgili herhangi bir bildirimde bulunmasam, ulaşamadıysam mutlaka mücbir bir sebep olmuştur. Fakat bu da olmadıysa çocuklar bana rahmet okumaktır. Fatiha'nızı beklerim demiştim."

Mektubunu okurken gözyaşlarına hakim olamadı

Mektubunu teslim alan Çağla Altak ise duygu dolu anlar yaşadı. Kendisinin de öğretmen olduğunu ve aynı ödevi kendi öğrencilerine verdiğini dile getiren Altak, "Rehber öğretmenlik yapıyorum. Aynı projeyi kendim de yürütürken ben bu projenin tam 10 seneyi doldurduğunu fark ettim. Selda hocaya ulaştım. Ulaştığımda bu işin takibinde olduğunu öğrendim. Bugün buradayız. Selda hoca bize mektupları iletti. Çok duygulu anlar yaşadım açıkçası. Çünkü 10 sene sonra bir şeylerle ilgili yorum yapmak, hayallerimizi süslemek çok güzel bir duygu hissettirdi. Bazı notlar almışım kendime. İş ve sosyal hayatımla ilgili. 10 sene sonra bunun tutuyor olması ve istediğim yere gelmek bana aslında başarı hissettirdi. Güzel şeyler yazmışım. Lise döneminden kalan en güzel hatıralarımdan birisi oldu" diye konuştu.

Yalova Belediyesi Hukuk İşlerinde çalışan Gizem Koyuncu Kırcıoğlu da mektubu alınca 10 yıl önceye gittiğini belirterek, "Bazı şeyler çatışıyor, bazı şeyler çatışmıyor. 10 yıl önceye gerçekten geri döndüm. İyi ki de 10 yıl önce öyle şeyler yaşamışım. Şu anda biraz daha olgunlaştım. Grafiker değilim ama işimi şu ana da daha çok severek yapıyorum diye konuştu.