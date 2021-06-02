Öğrenmenin yaşı yok dediler - Son Dakika

Karşıyaka "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri başladı.

Kurum bünyesinde kurulan "2071 Mehteran Bölüğü" tarafından gerçekleştirilen müzik dinletisi ve halk oyunları ekibinin Zeybek gösterisiyle açılış gerçekleştirilirken, açık liseden mezun olanlara diplomaları verildi.

Tamamı Karşıyaka Halk Eğitim Merkezi tarafından üretilen Osmanlı döneminde savaşçı giysileri tanıtıldı, kursiyerlerin el emeği göz nuru ile ürettikleri ürünler sergilendi.

Etkinliğe Karşıyaka Kaymakamı Ali Rıza Çalışır, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa İslamoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Metin Yalçın, İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Karaman, Kızılay Karşıyaka Şube Başkanı Kamil Karadeniz, İlçe Sağlık Müdürü Cenk Benli, AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Didem Dereboylu Keseli, KAR-İŞKAD Başkanı Nil Güneri, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Suat Korkmaz ve müdür yardımcısı Fidan Gül Sürekli ile kursiyer sergisini gezdi. Sergi ile ilgili usta öğreticilerle bilgi alan davetliler. Müdür Korkamaz ve müdür yardımcısı Sürekli ile emeği geçenlere teşekkür etti.

Ziyaretçiler "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında kurulan sergiyi 1-6 Haziran tarihleri arasında Karşıyaka Halk Eğitimi Merkezi'nin Alaybey'deki merkez binasında gezebilir.