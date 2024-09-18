Öğretmen Atamaları Gecikti

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(ADANA) - Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Merkez Yönetim Kurulu üyesi Hasan Kütük, Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) seslenerek, "KPSS sınav sonuçları ile 20 bin öğretmen ataması yapılacak denildiği halde hala bu öğretmenlerin ataması yapılmamıştır yani çocuklarımız birçok yerde öğretmenini beklemektedir. Bir tasarruf yapılacaksa evlatlarımızın eğitim-öğretimden değil lüks ve şatafatlı yaşamlarınızdan, sarayınızdan saltatınızdan, uçaklarınızdan yandaşlarınızdan, tarikat ve cemaatlere aktardığınız paralardan, Diyanet'e aktardığınız paralardan tasarruf yapın diyoruz" dedi.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Merkez Yönetim Kurulu üyesi Hasan Kütük, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla okullarda yaşanan sorunlara ve öğretmen atamalarına dikkati çekti. Hasan Kütük, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"2024-2025 eğitim ve öğretim yılı başladı. 1 Eylül'de kısmen, 9 Eylül'de fiilen başladı ama yine büyük sorunlarla bu eğitim öğretimine başlıyoruz. Çünkü okullar açılmadan önce bir devletin yapması gereken okullarının eğitim öğretime hazırlanmasıdır. Boyası, badanası, çatısı, camları, tuvaletleri bütün temizliği ve hijyeni ile eğitim öğretime hazır hale getirilerek eğitim-öğretim başlanmalıdır. Ama öyle görünüyoruz ki okullarımızda özellikle evinden ailesinden sonra ilk defa okula gelmiş birinci sınıf öğrencileri, okul öncesi öğrencilerimiz için yine temizlik görevlisi yok, onlara sağlıklı bir ortam maalesef sunamıyoruz. Ülkeyi yönetenlere buradan çok samimice bir öneride bulunmak istiyorum. Devletin Milli Eğitim Bakanlığı'na ayırmış olduğu bütçe 1 trilyon 92 milyar 129 milyon. Bunlar içerisinde şu anda örgü eğitimde görev yapan okula devam eden 15 milyon 887 bin öğrencimiz var. Özel okullarla sözleşmeli ve ücretli öğretmenlerle beraber bu 20 milyona yaklaşıyor. Birçok Avrupa ülkesinden daha fazla nüfusa sahip olan bu eğitim ordusunun ihtiyaçlarını karşılamak için bu bütçe içerisinde sadece her öğrenci için bin lira ayrılmalıdır. Bu miktarla okullara eğitim öğretime başlamadan okul bütçesi oluşturulduğu zaman bütçe içerisindeki oranı yüzde 1.45 yapmaktadır. Bu miktarı şimdi Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi içerisinde çocuklarımıza eğitim öğretim için okullarımızın temizliği ve güvenliği için ayrılmamakta ama öbür taraftan sadece Göç İdaresi için bu ülkenin kaynaklarından bütçesinden aktarılan para 21 milyardır. Yani 15 milyon 887 milyon lira ile çok daha düşük bir rakamı okullarımızı ayırarak okul bütçesi oluşturduğu zaman Milli Eğitim yurtlarımızla öğrencilerimizle öğretmenlerimizle okul yöneticilerimize daha sağlıklı bir ortamda eğitim öğretim görecektir. Okullarımız ticarethane gibi… Maalesef okul idareci ve öğretmenler tahsildar konumuna gelmiş, çocuklarımız ve velilerimizde müşteri konumuna gelmiştir. Zor koşullarda yaşamını sürdüren velilerimiz için de çocuklarımız içinde bu okul bütçesinin oluşturulması bir çözüm yoludur tek çıkış yoludur ve çaredir diye düşünüyoruz. Buradan da Milli Eğitim Bakanlığı'na bir çağrıda bulunmak istiyoruz. Bu yıl 20 bin öğretmeninin atamasının yapılacağı söylendi bu yaz döneminde 23 bin öğretmenimiz emekliye ayrılmıştır. Bu 20 bin öğretmenin atamasında temel alınacak veri KPSS sınav sonuçlarıdır. Şimdi KPSS sınav sonuçları ile 20 bin öğretmen ataması yapılacak denildiği halde bugün 16 Eylül hala bu öğretmenlerin ataması yapılmamıştır yani çocuklarımız birçok yerde öğretmenini beklemektedir. Öğretmen adaylarımızda çocuklarına ulaşmanın sabırsızlığı içerisinde beklemektedir. Şimdi buradan soruyoruz, bu atamayla ilgili söylenen orta ciddi bir takım iddialar var. Bir, KPSS puanı ile sözlü mülakatta alınan puanların ortalaması bu atamada baz alınacaktır. KPSS puanında düşük alan düşük öğretmen adaylarını kendi yandaşlarınızın sözlü mülakatlarını yüksek göstererek buradan bir eşitsizliğe bir adaletsizliğe yine yakınlarınızı ayrıcalıkla hale getirmek mi istiyorsunuz. Bu sorulardan bir tanesidir. İki, özellikle Maliye Bakanı'nın Tasarruf Genelgesi kapsamında bu atamanın geciktirilmesi yönünde bir takım iddialar var bu iddialar doğru mu? Buradan şunu söylüyoruz bir tasarruf yapılacaksa; umudumuz, geleceğiz ve gelecekte bu ülkeyi teslim edeceğimiz yaşam kaynağımız olan evlatlarımızın eğitim-öğretimden değil lüks ve şatafatlı yaşamlarınızdan, sarayınızdan saltatınızdan, uçaklarınızdan yandaşlarınızdan, tarikat ve cemaatlere aktardığınız paralardan, Diyanete aktardığınız paralardan tasarruf yapın diyoruz. Eğitimden tasarruf olmaz diyoruz."