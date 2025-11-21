Kayıp okul müdürü kamyonette ölü bulundu

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde yer alan Çobansaray Ortaokulu'nda Fen Bilimleri Öğretmeni aynı zamanda okulun müdürü olan Vedat Söylemez'den (39) dün akşam saatlerinden itibaren haber alınamadı. Köylüler, arama çalışması başlattı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Köy yolu ve çevresinde yapılan aramada; yol kenarında Söylemez'e ait 60 ZV 954 plakalı kamyonet devrilmiş halde bulundu. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyonet içerisinde bulunan Vedat Söylemez'in hayatını kaybettiği belirlendi. Söylemez'in cansız bedeni otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi morguna konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.