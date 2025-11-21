Kayıp okul müdürü kamyonette ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kayıp okul müdürü kamyonette ölü bulundu

Kayıp okul müdürü kamyonette ölü bulundu
21.11.2025 15:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde kaybolan öğretmen ve okul müdürü Vedat Söylemez, yol kenarına devrilmiş kamyonette ölü olarak bulundu. Söylemez'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga götürülürken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde yer alan Çobansaray Ortaokulu'nda Fen Bilimleri Öğretmeni aynı zamanda okulun müdürü olan Vedat Söylemez'den (39) dün akşam saatlerinden itibaren haber alınamadı. Köylüler, arama çalışması başlattı.

Kayıp okul müdürü kamyonette ölü bulundu

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Köy yolu ve çevresinde yapılan aramada; yol kenarında Söylemez'e ait 60 ZV 954 plakalı kamyonet devrilmiş halde bulundu. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyonet içerisinde bulunan Vedat Söylemez'in hayatını kaybettiği belirlendi. Söylemez'in cansız bedeni otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi morguna konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Yıldızeli, Güvenlik, Güncel, Sivas, Kaza, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayıp okul müdürü kamyonette ölü bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Evlenecek çiftlere destek miktarı 250 bin liraya çıkacak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Evlenecek çiftlere destek miktarı 250 bin liraya çıkacak
Roma dönemine ait mezar steli ele geçirildi Değeri dudak uçuklattı Roma dönemine ait mezar steli ele geçirildi! Değeri dudak uçuklattı
Sınır kapısında zirai ilaç kalıntısı bulunan 6 ton mandalina imha edildi Sınır kapısında zirai ilaç kalıntısı bulunan 6 ton mandalina imha edildi
İddiaların ardı arkası kesilmiyor Evrim Akın hakkında bir itiraf da ünlü yarışmacıdan geldi İddiaların ardı arkası kesilmiyor! Evrim Akın hakkında bir itiraf da ünlü yarışmacıdan geldi
Diyarbakır’da 24 saatte katliam gibi iki kaza: 8 ölü, 14 yaralı Diyarbakır'da 24 saatte katliam gibi iki kaza: 8 ölü, 14 yaralı
Aydın’da Atatürk’e hakaret içerikli paylaşım yapan şüpheli tutuklandı Aydın'da Atatürk'e hakaret içerikli paylaşım yapan şüpheli tutuklandı
ABD’nin Rusya ile barışa ilişkin planına ait taslak Ukrayna’ya teslim edildi ABD'nin Rusya ile barışa ilişkin planına ait taslak Ukrayna'ya teslim edildi

15:51
Bahçeli, aşiret dizisi üzerinden İçişleri Bakanlığı’na mesaj mı gönderdi
Bahçeli, aşiret dizisi üzerinden İçişleri Bakanlığı'na mesaj mı gönderdi?
15:27
Katledilen İkbal Uzuner’in mezarı başında infial yaratan görüntüler
Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler
15:03
DEM Parti’den İmralı heyetine üye vermeyen CHP’ye tepki: Sorumluluk alanları da almayanları da tarih yazacak.
DEM Parti'den İmralı heyetine üye vermeyen CHP'ye tepki: Sorumluluk alanları da almayanları da tarih yazacak.
14:57
Dursun Özbek’ten ünlü spikere canlı yayında racon: Ortam bir anda buz kesti
Dursun Özbek'ten ünlü spikere canlı yayında racon: Ortam bir anda buz kesti
14:22
CHP, İmralı’ya gitmeme kararı aldı
CHP, İmralı'ya gitmeme kararı aldı
14:15
İmralı ziyareti için karar günü Komisyon toplantısı başladı, kapalı oturum kararı alındı
İmralı ziyareti için karar günü! Komisyon toplantısı başladı, kapalı oturum kararı alındı
13:45
Feti Yıldız: MHP adına İmralı’ya ben gidiyorum
Feti Yıldız: MHP adına İmralı'ya ben gidiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2025 16:22:27. #7.12#
SON DAKİKA: Kayıp okul müdürü kamyonette ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.