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Öğretmeni ne diyeceğini şaşırdı! Kamerayı açık unutup, tüm sınıfın önünde kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi - Son Dakika

Öğretmeni ne diyeceğini şaşırdı! Kamerayı açık unutup, tüm sınıfın önünde kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi

05.07.2021 01:03
Öğretmeni ne diyeceğini şaşırdı! Kamerayı açık unutup, tüm sınıfın önünde kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi, System.String[]

Vietnam'ın Ho Chi Minh şehrinde skandal bir olay meydana geldi. Öğrenci, canlı yayın sırasında kamerayı açık unutarak kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi. Bu sırada derstekiler büyük şaşkınlık yaşarken, öğretmen "sınıfta olsaydık yine aynısını mı yapacaktın" ifadelerini kullandı.

Vietnam'ın Ho Chi Minh şehrindeki bir üniversitenin öğrencisi, canlı yayın sırasında skandal bir harekete imza attı. Tüm sınıfın ders işlediği sırada yayından çıktığını zanneden üniversite öğrencisi, hemen kameranın karşısında kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi.

ÖĞRETMEN NE DİYECEĞİNİ ŞAŞIRDI

Karşısındaki manzara karşısında neye uğradığını şaşıran öğretmen, şoku atlattıktan sonra, "Ne yaptığını zannediyorsun? Fiziksel olarak sınıfta bulunsak kız arkadaşınla sevişiyor olurdun yani. Şimdi çevrimiçi dersteyiz ve sen seks yapıyorsun" ifadelerini kullandı. Kameranın açık olduğunun anlayan öğrenci hemen toparlandı. Olayın görüntüleri isesosyal medyada viral oldu.

Öğretmeni ne diyeceğini şaşırdı! Kamerayı açık unutup, tüm sınıfın önünde cinsel ilişkiye girdi

ÜNİVERSİTE, YAŞANANLARI DOĞRULADI

Yerel Lao Dong Gazetesi'nin 29 Haziran tarihli haberine göre öğrenci, yaşananlardan ötürü sınıf arkadaşları ve öğretmeninden özür diledi. Üniversite de olayı doğrulayarak öğrencilerin çevrimiçi derslere katılırken uygun şekilde davranmaları konusunda uyarıldığını açıkladı.

Öğretmeni ne diyeceğini şaşırdı! Kamerayı açık unutup, tüm sınıfın önünde kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi

Canlı Yayın, Öğrenci Evi, Öğretmen, Vietnam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Öğretmeni ne diyeceğini şaşırdı! Kamerayı açık unutup, tüm sınıfın önünde kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi - Son Dakika Dünya


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