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Öğretmenler antik tiyatro kazı alanını gezdi

7 saat önce

Dinar ilçesine bağlı Haydarlı beldesindeki Çok Programlı Lisesi öğretmenleri antik tiyatro kazı alanını inceledi.

Öğretmenler antik tiyatro kazı alanını gezdi, System.String[]

Dinar ilçesine bağlı Haydarlı beldesindeki Çok Programlı Lisesi öğretmenleri antik tiyatro kazı alanını inceledi.

Dinar'a bağlı Ilıca Mahallesi'nde Helenistik döneme ait tarihi tiyatro kazı alanını ziyaret eden öğretmenler, mahalle muhtarı Mehmet Yılmaz'dan bölgede yürütülen kazı çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Haydarlı, Dinar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 03:50 Kaynak: AA
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