Öğretmenler antik tiyatro kazı alanını gezdi
7 saat önce
Dinar ilçesine bağlı Haydarlı beldesindeki Çok Programlı Lisesi öğretmenleri antik tiyatro kazı alanını inceledi.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 03:50 Kaynak: AA
Dinar ilçesine bağlı Haydarlı beldesindeki Çok Programlı Lisesi öğretmenleri antik tiyatro kazı alanını inceledi.
Dinar'a bağlı Ilıca Mahallesi'nde Helenistik döneme ait tarihi tiyatro kazı alanını ziyaret eden öğretmenler, mahalle muhtarı Mehmet Yılmaz'dan bölgede yürütülen kazı çalışmaları hakkında bilgi aldı.
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