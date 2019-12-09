Öğretmenler engelli öğrenciler için sahneye çıktı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde görev yapan öğretmenler engelli öğrencilere yararına tiyatro oyunu sahneleyerek konser verdi.



Siverek-Şanlıurfa kara yolu üzerinde bulunan Siverek Kültür Merkezinde yapılan etkinlikte, öğretmenler profesyonel sanatçıları aratmadı. Program, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın mesajının okunmasıyla başladı. Program sunucusu Siverek Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmeni Aysun Özer tarafından okunan mesajda, "TBMM AB Komisyonu Başkanlığı sıfatıyla ülkemizi temsilen daha önceden planlanmış yurt dışı temaslarından dolayı aranızda bulunamamaktayım. Mesafelerden dolayı bedenen orada olmasam da kalben ve ruhen sizinle olduğumu ve bu akşamında sonuçlarından sizin kadar mutlu olacağımdan emin olmanızı isterim. Başta organizasyonda emek sarf eden değerli arkadaşlarımız olmak üzere, salonda bulunan ve hayırlı sonuçlara vesile olmak isteyen tüm değerli kardeşlerime şükranlarımı sunarken hepinizi bu kardeşlik ve birliktelik ruhunuzdan dolayı saygıyla selamlıyorum" ifadeleri yer aldı.



Mesaj sonrasında öğretmenlerden oluşan Siverek Şehir Tiyatrosu ekibi, atanamayan bir öğretmenin yaşamını ve çevresindekilerin tavırlarını konu alan 'Ali Öğretmen' adlı oyunu sahneledi. Seyircilerin büyük beğenisini toplayan oyunun ardından program koro ekibinin seslendirdiği birbirinden güzel şarkı ve türkülerle devam etti. Bu sırada bazı seyirciler sahneye çıkarak halay çekti.



Solistlerden Mimar Sinan Ortaokulu müzik öğretmeni Ayşe Nur Olgun, böyle bir programda yer almaktan gurur duyduğunu belirterek, "Öğretmen arkadaşlarımla beraber kısa sürede güzel bir gösteri hazırladık ve gösterime sunduk, tabii bu konserin de bir amacı var, engelli kardeşlerimize yardım amacıyla bu program yapıldı. Bunu başarabildiğimiz için hepimiz çok mutluyuz, umarım güzel bir gelir elde edilip, onlara yardım edebiliriz. Çünkü biz de bir engelli adayıyız, onlara yardım etmek bizi çok mutlu etti" dedi.



Siverek Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro sorumlusu Mehmet Fahri Düşünekli de, "Siverek Şehir Tiyatrosu ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzde görevli olan müzik öğretmenlerimiz birlikte bu akşam tamamı engelliler yararına bir program düzenledi, bağışlar toplandı. Program gayet güzel geçti, toplanan bağışlarla tespit ettiğimiz engelli öğrencilerimize akülü elektrikli sandalye almayı planlıyoruz. Katkı sunan, katılım sağlayan herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.



Halit Gülpınar Ortaokulu Müzik Öğretmeni Oytun Sami Çakmak, "Bu akşam burada engelliler adına güzel bir projenin içinde yer almaktan çok mutluyum. Biz sanatın her dalını engelliyle, toplumun bir araya gelip kaynaşması için bir şeyler yaptık ve bundan hakikatten gurur duyuyoruz. umarım engelli kardeşlerimizin kalbine dokunabilmişizdir. Bize destek veren İlçe Milli Eğitim Müdürümüze çok teşekkür ediyorum" diye konuştu



3 saat süren programa Siverek İlçe Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, Belediye Başkan Vekili Ali Gelener, Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili, İlçe Emniyet Müdürü Teoman Yıldırım, AK Parti İlçe Başkanı Nedim Lale, engelli dernekleri üyeleri ve çok sayıda öğretmen katıldı. - ŞANLIURFA