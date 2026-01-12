Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları başlıyor - Son Dakika
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları başlıyor

Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları başlıyor
12.01.2026 20:42
Milli Eğitim Bakanlığı, aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlerle il içi ilçe grupları arası ve iller arası yer değişikliği talebinde bulunacak öğretmenler için başvuru sürecinin 14 Ocak'ta başlayacağını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenler için il içi ve iller arası yer değiştirme başvurularının 14 Ocak 2026'da başlayacağını duyurdu. Öğretmenler, sağlık, aile birliği ve diğer mazeretlerle başvuru yapabilecekler.

ÖĞRETMENLERİN YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI BAŞLIYOR

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2026 yılı yarıyıl tatili öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyurular yayımlandı. Yer değişliği işlemleri, önceki yıllardan farklı olarak "il içinde ilçe grupları arasında" ve "iller arası" olarak iki ayrı takvim sürecinde gerçekleşecek.

Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında görev yapan öğretmenlerden "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği"nde sayılan aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlerden birine bağlı olarak mazereti bulunanların il içinde ilçe grupları arasında ya da iller arası yer değiştirme başvuruları, duyurularda yapılan açıklamalar doğrultusunda alınacak.

İL İÇİ, İLÇE GRUPLARI ARASINDA YER DEĞİŞTİRME

İl içinde ilçe grupları arasında yer değiştirme için öğretmenler ön başvuru aşamasında 14-19 Ocak 2026 tarihlerinde belgeleri ile mazeretlerini bildirecek. Ön başvurusu onaylananlar ikinci aşamada 20-22 Ocak 2026'da tercih başvurusunda bulunabilecek. Atamalar 23 Ocak 2026'da gerçekleştirilecek. Ataması gerçekleştirilenlerin ayrılma işlemleri 23 Ocak 2026 itibarıyla yapılabilecek.

İl içi ilçe grupları arasında yer değiştirme işlemleri duyurusu kapsamında eş emekliliğine bağlı olarak yer değişikliği başvuruları kabul edilmeyecek.

İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME

İller arasında yer değiştirme için öğretmenler birinci aşamada 14-19 Ocak 2026'da belgeleri ile mazeretlerini bildirecek. Ön başvurusu onaylananlar ikinci aşamada 27-29 Ocak 2026'da tercih başvurusunda bulunabilecek. Atamalar 30 Ocak 2026'da gerçekleştirilecek. Ataması gerçekleştirilenlerin ayrılma işlemleri 30 Ocak 2026 itibarıyla yapılabilecek.

Aile birliği mazereti kapsamında yer değişikliği yapacaklar için talep edilen yerde 360 gün sigortalılık süresi istenilecek. İkinci aşamada alanlar itibarıyla norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarının tamamı ile muhtemel boşalacak eğitim kurumları tercih edilebilecek.

Yer değiştirmeler, tercih edilen eğitim kurumları dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Vahit Demirci Vahit Demirci:
    60 yaşında 2 yıllık mezun öğretmen dolu bunları tayin edin doğuya hepsi emekli olur yüksek lisansını yapmış öğretmen adayları sırada bekliyor hadi bakanım duy sesimizi 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
