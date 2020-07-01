Öğretmenler, maskeler için ultraviyole sterilizasyon cihazı üretti - Son Dakika

Öğretmenler, maskeler için ultraviyole sterilizasyon cihazı üretti

Öğretmenler, maskeler için ultraviyole sterilizasyon cihazı ürettiTOKAT'ta koronavirüsle mücadele kapsamında Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenleri tarafından, N95 seviye yüz maskesileri için ultraviyole sterilizasyon cihazı üretildi.

Öğretmenler, maskeler için ultraviyole sterilizasyon cihazı üretti

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TOKAT'ta koronavirüsle mücadele kapsamında Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenleri tarafından, N95 seviye yüz maskesileri için ultraviyole sterilizasyon cihazı üretildi.

Tokat Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenlerince tasarlanan ve kodlanan ultraviyole sterilizasyon cihazı üretildi. Ultraviyole sterilizasyon cihazı 3 adet UV-C lamba ile çalışırken, android yazılımın yüklü olduğu cep telefonu ile kontrol ediliyor. Öğretmenler tarafından geliştirilen cihazın sağlık çalışanları için N95 seviye yüz maskelilerinin sterilizasyonunu yapması hedefleniyor. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji laboratuvarında test edilen sterilizasyon cihazının maskede bulunan mantar, bakteri ve mikro organizmaları 5 dakika içerisinde öldürdüğü belirlendi.

Tokat Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Eraslan, "Cihazımız Tokat Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenleri tarafından tasarımı, yazılımı, kodlaması yapılarak üretimi yapıldı. Bu cihazımızı. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine teslim ettik. 1, 5, 30 dakika ve 1 ve 2 saatlik zaman dilimlerinde yapılan aşamalarda başarılı olduğunu sevinçle karşıladık" dedi.

Ultraviyole sterilizasyon cihazı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji laboratuvarında tanıtıldı. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr..Yunus Bulut, "İl Milli Eğitim Müdürlüğü'müz tasarladığı ultraviyole ışınlarıyla çalışan, dezenfeksiyon cihazını bize etkinliğini araştırmak için getirdiler. Biz bakteriyolojik ve mikolojik araştırmalarını yaptığımız zaman aldığımız sonuçlar 5'nci dakikada patojenleri tamamen öldürdüğünü tespit ettik. Mikrobiyolojik olarak incelemesinde olumlu sonuçlar aldık. Bu cihazımız geliştirilerek bu etken patojenleri, virüsler de dahil olmak üzere ortadan kaldırılmasında faydalı olacaktır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Tokat Bilim ve Sanat Merkezi öğretmeni Ali Çağlar ise, "Dünya'da N95 maskesi sıkıntısı çekildiği dönemde, bizim aklımıza kullanılan N95 maskesinin sterilizasyon ile aklımıza bir çalışma geldi. Bunun için böyle bir cihaz tasarladık. Ultraviyole ışınlarının arasına koyduğumuz N95 maskelerin sterilizasyon amaçlayan bir çalışma yaptık. Biz bu cihazı ilk virüslerin sterilizasyonu için yapmıştık ama, ilk sonuçlar baktariler ve mantarları 5 dakikada starilize ettiğini kanıtladı. Sonuçlar bu şekilde ama ilerleyen zamanda yine yapılan çalışmada virüsleri de sterilize ettiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 13:43 Kaynak: DHA

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