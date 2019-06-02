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Öğretmenlerden çevreyi güzelleştirme çalışması

42 dakika önce

Pozantı Aşçıbekirli Mahallesi İlkokulu öğretmenleri tarafından çevre güzelleştirme çalışması kapsamında kaldırım taşları, köprü korkulukları, ortak kullanım alanlarının duvarlarını boyadı.

Öğretmenlerden çevreyi güzelleştirme çalışması, System.String[]
Pozantı Aşçıbekirli Mahallesi İlkokulu öğretmenleri tarafından çevre güzelleştirme çalışması kapsamında kaldırım taşları, köprü korkulukları, ortak kullanım alanlarının duvarlarını boyadı.
Okul idareci ve öğretmenleri, öğrencilere faydalı olma ve ekip çalışmasını gösterebilme adına geçen yıl başlattıkları "Kırmızı beyazdır okul yollarımız" projesiyle yerleşim yerindeki çeşitli yapılar kırmızı beyaza boyandı.
Okul müdürü Murat Karacan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çevrelerinde bulunan okul, okul yolu, cami, cami avlusu, mezarlık, şehitlik gibi yer ve güzergahların temizliğinin, tadilatının ve tamiratının yapılıp tekrar eski haline ve işlerliğine kavuşmasını sağlamak istediklerini belirtti.
Sınıf öğretmeni Murat Özkan da öğrencilerin toplumsal duyarlılığını artırıp çevreye karşı daha duyarlı olmalarını amaçladıklarını kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 05:19 Kaynak: AA
Pozantı, Güncel
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