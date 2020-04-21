Öğretmenlerden "Hayat eve sığar, evde kal sultan şehir" klibi

Sivas'ta bir lisenin öğretmenleri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı vatandaşlara evlerinde kalmaları çağrısında bulunarak "Hayat eve sığar, evde kal sultan şehir" ismini verdikleri klip hazırladı.

Sivas'ta bir lisenin öğretmenleri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı vatandaşlara evlerinde kalmaları çağrısında bulunarak "Hayat eve sığar, evde kal sultan şehir" ismini verdikleri klip hazırladı. Muzaffer Sarısözen Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenleri tarafından evlerinde çekilen görüntülerle hazırlanan ve giriş kısmına "Hayat eve sığar, evde kal sultan şehir" yazılan klipte, öğretmenler Sivas yöresine ait "Hacel Obası" adlı türküyü çeşitli müzik aletlerini çalarak söyledi. Öğretmenler Mustafa Dağdeviren, Umut Yaymak, Emre Erdiş, Sinem Caner, Pınar Dağdeviren, Oğuzhan Alpen, Sevgi Uluocak, Bilal Alkan ve Kenan Gül tarafından hazırlanan ve sosyal medyada paylaşılan klip büyük beğeni topladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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