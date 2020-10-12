Öğretmenlerden öğrencilere sazlı motivasyon - Son Dakika

Öğretmenlerden öğrencilere sazlı motivasyon

12.10.2020 09:50

- Öğretmenlerden öğrencilere sazlı motivasyon Erzurum'un Karayazı ilçesinde uzaktan eğitim gören öğrencilere, öğretmenler saz çalıp türkü söyleyerek motivasyon veriyor.

- Öğretmenlerden öğrencilere sazlı motivasyon

ERZURUM - Erzurum'un Karayazı ilçesinde uzaktan eğitim gören öğrencilere, öğretmenler saz çalıp türkü söyleyerek motivasyon veriyor.

Erzurum'un Karayazı ilçesinde bulunan Karayazı Anadolu Lisesi'nde öğretmenler, uzaktan eğitim gören öğrenciler için saz çalarak türkü söyledi. EBA üzerinden derse katılan öğrenciler de türkü söyleyen öğretmenlerine eşlik etti. Öğrencilerin ana derslerinde moral ve motivasyonlarını artırmak için konserler veren öğretmenler, ders aralarında saz çalarak türkü söylüyorlar.

Karayazı Anadolu Lisesi Okul Müdürü Hüsamettin Karaman, "Bizler okul idaremiz ve tüm öğretmenlerimizle birlikte okuldayız. Ülkemizin de etkilendiği pandemi sürecinden bizde uzaktan eğitimlerimize imkanlarımız ölçüsünde devam ediyoruz. Ana derslerimizin yanında öğrencilerimizin moral ve motivasyonlarını yükseltmek amacıyla müzik öğretmenlerimizin eşliğinde onlara mini konserler düzenliyoruz. Öğrencilerimiz bilgisayar ekranlarından müzik öğretmenlerini dinlemekten büyük keyif alıyorlar" diye konuştu.

Öğretmenlerden öğrencilere sazlı motivasyon
Öğretmenlerden öğrencilere sazlı motivasyon
Öğretmenlerden öğrencilere sazlı motivasyon
Öğretmenlerden öğrencilere sazlı motivasyon
Öğretmenlerden öğrencilere sazlı motivasyon

Eğitim Bilişim Ağı, Anadolu Lisesi, Karayazı, Erzurum, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Öğretmenlerden öğrencilere sazlı motivasyon - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Hatay'daki yangınlarla ilgili HDP'den dikkat çeken çıkış: Lanetliyoruz Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 369 bin kişi azalarak 4 milyon 227 bin kişi oldu Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, halkından gözyaşları içinde özür diledi Aydın'da alkollü gençlerle bekçiler arasında silahlı, bıçaklı kavga Erken seçim tartışmalarının gölgesinde, AK Parti ve MHP seçim barajının düşürülmesi için çalışmalara başladı Son Dakika! Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut hayatını kaybetti 3 tavukla başladılar, şimdi günde 1000 yumurta üretiyorlar MasterChef'ten elenen yarışmacı belli oldu! Rakibi gözyaşlarına hakim olamadı
Kocaeli'de kaçak midye avcıları polisi görünce denize kaçtı Kocaeli'de kaçak midye avcıları polisi görünce denize kaçtı         
10:27
Cari denge ağustosta 4,6 milyar dolar açık verdi Cari denge ağustosta 4,6 milyar dolar açık verdi         
10:07
5 saat haber alınamayan çoban, kanlar içinde bulundu 5 saat haber alınamayan çoban, kanlar içinde bulundu         
09:44
Esenyurt'ta 11 yaşındaki çocuğa çarpan minibüsçüye meydan dayağı! O anlar kamerada Esenyurt'ta 11 yaşındaki çocuğa çarpan minibüsçüye meydan dayağı! O anlar kamerada         
09:36
Patlıcan tohumu eken çiftçi, patlıcanlarla aynı dalda domates çıkınca hayatının şokunu yaşadı Patlıcan tohumu eken çiftçi, patlıcanlarla aynı dalda domates çıkınca hayatının şokunu yaşadı         
09:11
Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'ndan oyuncu değişikliği tepkisi: Ne yapıyorsun hocam, maç bitti Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'ndan oyuncu değişikliği tepkisi: Ne yapıyorsun hocam, maç bitti         
08:58
Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'dan dikkat çeken paylaşım! Çakır'ın ailesinin yaşadığı şehre kadar gitti Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'dan dikkat çeken paylaşım! Çakır'ın ailesinin yaşadığı şehre kadar gitti         
08:29
Sivilleri uykusunda öldüren Ermenistan'dan akılalmaz suçlama! Ateşkesi Azerbaycan bozuyormuş Sivilleri uykusunda öldüren Ermenistan'dan akılalmaz suçlama! Ateşkesi Azerbaycan bozuyormuş         
08:20
Sigara için çakmağını çakan genci tekme tokat dövüp polise teslim ettiler Sigara için çakmağını çakan genci tekme tokat dövüp polise teslim ettiler         
01:07
İrfan Can Kahveci, koronavirüslü biriyle aynı ortamda olduğu için milli takım aday kadrosundan çıkarıldı İrfan Can Kahveci, koronavirüslü biriyle aynı ortamda olduğu için milli takım aday kadrosundan çıkarıldı         
23:59
Merve Boluğur, kırmızı mayosuyla güneşlendiği anları paylaştı Merve Boluğur, kırmızı mayosuyla güneşlendiği anları paylaştı         
22:02
Hatay yangınında tüm ev yandı, bir tek Türk bayrağı zarar görmedi Hatay yangınında tüm ev yandı, bir tek Türk bayrağı zarar görmedi         
21:34
Maske ve mesafe önlemleri doğru olarak uygulandığında koronanın bulaşma riski yüzde 75 azalıyor Maske ve mesafe önlemleri doğru olarak uygulandığında koronanın bulaşma riski yüzde 75 azalıyor         
20:01
44 saatlik yangınla mücadele eden işçiler, sonunda yorgun düşüp toprakta uyudu 44 saatlik yangınla mücadele eden işçiler, sonunda yorgun düşüp toprakta uyudu         
16:16
Canan Kaftancıoğlu Hakan Bayrakçı'nın kendisinden iş istediğini açıkladı: Ağzına kürekle vurmuştum Canan Kaftancıoğlu Hakan Bayrakçı'nın kendisinden iş istediğini açıkladı: Ağzına kürekle vurmuştum         
15:34
Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den bomba iddia: Rusya Ermenistan'ı ücretsiz silahlandırıyor Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den bomba iddia: Rusya Ermenistan'ı ücretsiz silahlandırıyor         
14:50
Lise öğrencisi, intihar etmeden önce ailesinden helallik istemiş Lise öğrencisi, intihar etmeden önce ailesinden helallik istemiş         
14:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2020 10:56:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Öğretmenlerden öğrencilere sazlı motivasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei