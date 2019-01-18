Son Dakika Haberleri: Oğuz Berkay Fidan'dan Yeni Yılın İlk Single'ı "Hasret Ağrısı"!

Oğuz Berkay Fidan'dan Yeni Yılın İlk Single'ı "Hasret Ağrısı"!

30 dakika önce

Oğuz Berkay Fidan, geçtiğimiz yıl Avrupa Müzik markasıyla yayınladığı "KIRILMA NOKTASI" isimli çalışmasıyla dinleyicilerden büyük beğeni toplamış ve müzik listelerine hızlı bir giriş yapmıştı.

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Oğuz Berkay Fidan, geçtiğimiz yıl Avrupa Müzik markasıyla yayınladığı "KIRILMA NOKTASI" isimli çalışmasıyla dinleyicilerden büyük beğeni toplamış ve müzik listelerine hızlı bir giriş yapmıştı. Sevilen sanatçı bu defa da ilk kez sözlerini kendi yazdığı ve video klip yönetmenliğini üstlendiği "HASRET AĞRISI" şarkısıyla müzikseverlerin karşısına çıkıyor. Romantik bir aşk hikayesini konu alan şarkının müziği Altan Alyanak, düzenlemesi Burakcan Güneren'e ait.

Oğuz Berkay Fidan'ın yeni single'ı "HASRET AĞRISI" 18 Ocak itibariyle tüm dijital müzik platformlarında bulabilirsiniz.
Kaynak: DailyMotion.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 05:00 

Avrupa, Oğuz Berkay Fidan, Müzik
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