Oğuz Berkay Fidan'dan Yeni Yılın İlk Single'ı "Hasret Ağrısı"!
30 dakika önce
Oğuz Berkay Fidan, geçtiğimiz yıl Avrupa Müzik markasıyla yayınladığı "KIRILMA NOKTASI" isimli çalışmasıyla dinleyicilerden büyük beğeni toplamış ve müzik listelerine hızlı bir giriş yapmıştı.
Oğuz Berkay Fidan
, geçtiğimiz yıl Avrupa
Müzik markasıyla yayınladığı "KIRILMA NOKTASI" isimli çalışmasıyla dinleyicilerden büyük beğeni toplamış ve müzik listelerine hızlı bir giriş yapmıştı. Sevilen sanatçı bu defa da ilk kez sözlerini kendi yazdığı ve video klip yönetmenliğini üstlendiği "HASRET AĞRISI" şarkısıyla müzikseverlerin karşısına çıkıyor. Romantik bir aşk hikayesini konu alan şarkının müziği Altan Alyanak, düzenlemesi Burakcan Güneren'e ait.
Oğuz Berkay Fidan'ın yeni single'ı "HASRET AĞRISI" 18 Ocak itibariyle tüm dijital müzik platformlarında bulabilirsiniz.
Son Dakika
» Müzik
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 05:00
Putin, Türk Akımı İçin Ek Bütçe Oranını Açıkladı
Belçika'da Sokak Ortasında Başörtülü Kadına Yapılan Irkçı Saldırı Kameralara Yansıdı
Yeniden Aday Gösterilmeyen AK Partili Belediye Başkanı Gözyaşlarıyla İstifa Etti
İran Resmi Haber Ajansı, Suriye'de Gerçekleşen Patlamanın Faili Olarak Necati Şaşmaz'ın Fotoğrafını Paylaştı