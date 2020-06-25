Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak sezonu açtı

4 günlüğüne stres atmaya geldiklerini söyleyen iki arkadaş önceki gün Before Sunset Beach'teydi.

4 günlüğüne stres atmaya geldiklerini söyleyen iki arkadaş önceki gün Before Sunset Beach'teydi. Koç ile Büyükak, arkadaşları Mustafa Aksakallı da eşlik etti. Tenis oynayan üçlü daha sonra deniz girerek serinledi.

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