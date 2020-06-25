Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak sezonu açtı - Son Dakika

Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak sezonu açtı

4 günlüğüne stres atmaya geldiklerini söyleyen iki arkadaş önceki gün Before Sunset Beach'teydi.

4 günlüğüne stres atmaya geldiklerini söyleyen iki arkadaş önceki gün Before Sunset Beach'teydi. Koç ile Büyükak, arkadaşları Mustafa Aksakallı da eşlik etti. Tenis oynayan üçlü daha sonra deniz girerek serinledi.

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 08:35 

Son Dakika Magazin Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak sezonu açtı - Son Dakika Magazin
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