4 günlüğüne stres atmaya geldiklerini söyleyen iki arkadaş önceki gün Before Sunset Beach'teydi.
4 günlüğüne stres atmaya geldiklerini söyleyen iki arkadaş önceki gün Before Sunset Beach'teydi. Koç ile Büyükak, arkadaşları Mustafa Aksakallı da eşlik etti. Tenis oynayan üçlü daha sonra deniz girerek serinledi.
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25.06.2020 14:44:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak sezonu açtı - Son Dakika