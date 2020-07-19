Oğuzhan serinlemek için gölete girdi, tutunduğu ip kopunca boğuldu - Son Dakika

Oğuzhan serinlemek için gölete girdi, tutunduğu ip kopunca boğuldu

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, yüzme bilmemesine rağmen tutunduğu iple serinlemek için gölete giren Oğuzhan İnan (14), ipin kopması sonucu çırpınmaya başladı.

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, yüzme bilmemesine rağmen tutunduğu iple serinlemek için gölete giren Oğuzhan İnan (14), ipin kopması sonucu çırpınmaya başladı. Çocuğun yardımına koşan arkadaşları kurtarmayı başaramayınca, Oğuzhan İnan hayatını kaybetti.

Fevzi Çakmak Mahallesi Suyunbaşı Mesire Alanı'na giden Oğuzhan İnan, saat 15.00 sıralarında 3 arkadaşıyla birlikte serinlemek için gölete girdi. İddiaya göre, sulama amacıyla kullanılan gölete giren Oğuzhan İnan yüzme bilmediği için kıyıya bağlanan ipe tutundu. İpin kopması üzerine panikleyen İnan, çırpınmaya başladı. Yaklaşık 5 metrelik gölette dibe batmaya başlayan İnan'ın yardımına koşan arkadaşları, İnan'ı kurtaramadı. 14 yaşındaki Oğuzhan İnan, boğuldu.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen İzmir İl Emniyet Müdürlüğü su altı arama ekibi, Çaybaşı itfaiye su altı arama ekibi ve Torbalı itfaiye ekipleri, 2 saatlik aramanın ardından çocuğun cansız bedenine ulaştı. Olay yerine sonradan gelen anne, sinir krizi geçirdi. Anne, Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, çocuğun cansız bedeni aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.


Fevzi Çakmak Mahallesi, Torbalı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 19:14 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Oğuzhan serinlemek için gölete girdi, tutunduğu ip kopunca boğuldu - Son Dakika
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