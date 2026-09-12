Oğuzhan Uğur’un tutukluluk halinin devamına karar verildi

Emre Acar:

Ekonomik olarak bir işyeri açarsın tutmaz batarsın toplaması çok uzun sürer genelde yıllar alır nedense bu tarz adamlar önce müzik yapıyor tutmuyor sonra youtuber oluyor tutmuyor film yapiyor tutmuyor Enson youtuber toplayıp survior yaptırıyor filan tutmuyor sunucu olarak tutuyor özellikle bişeyde tutturması için çabalanmış gibi yemin ederim iyidir kötüdür yapmıştır yapmamıştır bilmem ama içimdeki ses bi şekilde özellikle tutması için çabalayan birileri var gibi hissim var ama sadace his