Oğuzhan Uğur’un tutukluluk halinin devamına karar verildi - Son Dakika
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Oğuzhan Uğur’un tutukluluk halinin devamına karar verildi

Oğuzhan Uğur’un tutukluluk halinin devamına karar verildi
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Oğuzhan Uğur hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. AHBAP soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Uğur’un dosyası kapsamında yapılan incelemede, tutukluluk halinin devamına karar verildiği öğrenildi.

AHBAP soruşturması kapsamında yaklaşık iki aydır tutuklu bulunan Oğuzhan Uğur hakkında yeni karar çıktı. Yapılan tutukluluk incelemesinin ardından Uğur’un tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen AHBAP soruşturması kapsamında 21 Temmuz 2026’da tutuklanan Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur’un cezaevi süreci devam ediyor. Uğur, soruşturma kapsamında “hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEK

Uğur hakkında yapılan son tutukluluk incelemesinde tutukluluk halinin devamına karar verildiği öğrenildi.

Oğuzhan Uğur, soruşturmanın ikinci dalgasında gözaltına alınan 10 şüpheli arasında yer almış, sulh ceza hakimliği tarafından 9 şüpheliyle birlikte tutuklanmıştı. Bir şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulanmıştı.

AHBAP SORUŞTURMASINDA 28 KİŞİ TUTUKLU

Soruşturma kapsamında daha önce AHBAP çalışanlarına ilişkin MASAK raporları ve hesap hareketleri de incelenmişti. Ağustos ayında yayımlanan haberlerde, aralarında Oğuzhan Uğur ve AHBAP kurucusu Haluk Levent’in de bulunduğu 28 şüphelinin tutuklandığı aktarılmıştı.

Uğur halen Çorlu Karatepe Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor.

Oğuzhan Uğur, Güncel, Ahbap, Son Dakika

Son Dakika Oğuzhan Uğur Oğuzhan Uğur’un tutukluluk halinin devamına karar verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Emre Acar Emre Acar:
    Ekonomik olarak bir işyeri açarsın tutmaz batarsın toplaması çok uzun sürer genelde yıllar alır nedense bu tarz adamlar önce müzik yapıyor tutmuyor sonra youtuber oluyor tutmuyor film yapiyor tutmuyor Enson youtuber toplayıp survior yaptırıyor filan tutmuyor sunucu olarak tutuyor özellikle bişeyde tutturması için çabalanmış gibi yemin ederim iyidir kötüdür yapmıştır yapmamıştır bilmem ama içimdeki ses bi şekilde özellikle tutması için çabalayan birileri var gibi hissim var ama sadace his 0 0 Yanıtla
  • Emre Acar Emre Acar:
    Sonuçta 1 aya salacaksınız tutuksuz yargılanması için çaldıysada çaldıgıyla kalacam ülkenin durumu bu şuan için 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Oğuzhan Uğur’un tutukluluk halinin devamına karar verildi - Son Dakika
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