OİB/Çelik: 2020'de ihracat hedefimiz 32 milyar dolar

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, küresel ekonomideki belirsizliklere rağmen sektör ihracatının 2019 yıl sonunda 30-31 miyar dolar arasında seyretmesinin beklendiğini belirterek, 2020'de de bu rakamın 32 milyar dolara yükseleceğini öngördü.

Çelik, küresel ticari belirsizlik, Brexit anlaşmazlığı, Avrupa otomobil sektöründeki gerileme gibi küresel risklerle 2019 yılında sektör ihracatında izlenen düşüşe rağmen, sektörün yıl sonunda tarihinin en yüksek ikinci ihracat rakamına ulaşacağını öngördü. Çelik, şu değerlendirmeyi yaptı:

"2019 yılının ilk 11 ayını yüzde 3.6 ihracat düşüşü ve 28.1 milyar dolar ihracat rakamı ile kapattık. Aslında otomotiv ihracatımızın çok büyük bölümünün yapıldığı euro bazlı ihracatta geçen yıl ile aynı hatta geçen yılın biraz üzerindeyiz. Ancak özellikle yılın ilk yarısında euro/dolar paritesi kaynaklı ihracat kaybı yaşadık. Bu da dolar bazında ihracatımızda yaşanan düşüşün temel nedeni oldu. Yılı 30-31 milyar dolar aralığında bir ihracat rakamı ile kapatacağız. Böylece otomotiv endüstrimiz üst üste 14'üncü ihracat şampiyonluğunu resmen ilan edecek, tarihindeki en yüksek ikinci ihracat rakamına da ulaşmış olacaktır.

"Ticaret savaşları ve korumacı politikalar, Brexit sürecindeki belirsizlik, AB otomotiv pazarında yavaşlama, Ortadoğu ve yakın coğrafyamızdaki siyasal ve ekonomik istikrarsızlıklar sektör ihracatını 2020 yılında da etkilemeye devam edecektir. Özellikle AB pazarındaki yavaşlama otomotiv endüstrimiz açısından en büyük risk faktörü olarak ortaya çıkmaktadır. Bütün bu risk faktörlerine rağmen otomotiv ihracatçılarımıza güveniyoruz. 2020 yılı için ihracat hedefimiz bu yılın biraz üzerine çıkıp 32 milyar dolara ulaşmak olacak."

Bunun yanında Çelik, 2022 yılında yerli otomobil üretiminin tamamlanmasıyla 2023 yılında sektör ihracatını 40 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. Çelik, şöyle devam etti:

"2023 yılına gelindiğinde ülkemizde üretim yapan mevcut OEM firmalarımızın yeni projeleri devreye girmiş olacak. Yerli otomobilin 2022 yılında piyasaya çıkması bekleniyor. VW yatırımı gerçekleştiği taktirde üretimin 2023 yılında başlamış olacağını öngörüyoruz. Ana sanayindeki bu yatırımlar tedarik endüstrisi üretimi ve ihracatına da olumlu yansıyacak. Yine 2023 yılına kadar ülkemizdeki hibrit araç üretiminin ve ihracatının artmasını, elektrikli araçlarda da önemli mesafe alınmasını bekliyoruz. Özetle 2023 yılı otomotiv endüstrimizin gelecek hedefleri açısından kritik bir yıl olacak. Bugün 30 milyar doların biraz üzerinde seyreden otomotiv ihracatımızın bu gelişmelerin neticesinde 40 milyar doların üzerine çıkmasını bekleyebiliriz." (Fotoğraflı)