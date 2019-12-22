Okan Bayülgen, Denizli'ye hayran kaldı - Son Dakika

DENİZLİ'ye gelen Okan Bayülgen, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile bir araya geldi. Kente ve oyunu sahneledikleri Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'ne hayran kaldığını söyleyen Bayülgen, tesisin Denizli için büyük bir şans olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahneledikleri Harem 'Kabare' adlı oyun için Denizli'ye gelen ünlü programcı ve oyuncu Okan Bayülgen, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Osman Zolan ile bir araya geldi. Bayülgen, Denizlililerin gösteriye yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, oyunu sahneledikleri Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nin Denizli için büyük bir şans olduğunu söyledi. Tesisi Denizli'ye kazandıran Başkan Osman Zolan'ı tebrik ederek, sanata verdiği destek nedeniyle teşekkür eden Bayülgen, Denizli'ye hayran kaldıklarını belirtti.Başkan Osman Zolan ise Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman sanatın ve sanatçının yanında olduklarını söyledi. Bir süre önce hizmete aldıkları Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nin en büyük ve en özel yatırımlarından birisi olduğunu vurgulayan Başkan Osman Zolan, "Olağanüstü güzelliklere sahip Denizli'nin sadece şehircilik anlamında değil, sanat ve kültür anlamında da en üst seviyede olması için çabalıyoruz. Bu tesisimiz buna büyük katkı sağlayacak. Denizli bilimin, sanatın ve kültürün de başkenti olacak" dedi.